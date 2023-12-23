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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس السوبر | السفارة المصرية بالإمارات تنهي إجراءات دخول بعثة الأهلي

صدى البلد

حرص محمد محمود، نائب السفير المصري في دولة الإمارات، ومحمود عبد العظيم مدير المراسم في السفارة المصرية، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي وصلت إلى الإمارات قبل قليل، من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وأنهى نائب السفير المصري إجراءات دخول بعثة الفريق الأول لكرة القدم من مطار أبو ظبي، بالتنسيق مع الجهاز الإداري.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، حيث ستكون المواجهة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين القادم.

ووصلت بعثة فريق الكرة إلى مطار أبو ظبي في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس البعثة.

النادي الأهلي الأهلى السفير المصري في دولة الإمارات الامارات بطولة كأس السوبر المصري كأس السوبر المصري سيراميكا كليوباترا

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