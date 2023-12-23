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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف ورئيس الأكاديمية العربية يوقعان بروتوكولا لتدريب الأئمة والواعظين.. غدا

مختار جمعة
مختار جمعة

يوقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بروتوكول تعاون في مجال تدريب الأئمة والواعظات، غدًا الأحد، الساعة 10 صباحًا في أحد فنادق القاهرة، بحضور نخبة من كبار الإعلاميين ومقدمي ومعدي البرامج التلفزيونية والإذاعية باتحاد الإذاعات الإسلامية.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد اصطحب  الدكتور عبد الباري الثبيتي إمام الحرم المدني في جولة بدار القران الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة،  وذلك عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم.

واستمع إمام الحرم إلى شرح تفصيلي عن محتويات مركز مصر كاملا ودار القرآن الكريم الذي سيجرى فيه المسابقة العالمية للقرآن الكريم على مدار 5 ايام متتالية.

وأعرب إمام الحرم عن سعادته بالمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم ضمن فريق المحكمين كما ابدى انبهاره بالصرح العظيم مركز مصر للثقافة وبخاصة دار القرآن الكريم،  مؤكدا ان هذا الصرح يعكس حرص القيادة المصرية على خدمة القرآن الكريم وأهله.

وأشاد بجهود وزير الأوقاف في تنظيم المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تشهد تطورا كبيرا بعد التعديلات التي أجريت عليها. 

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