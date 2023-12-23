الهلال الأحمر الفلسطيني: 93 شاحنة مساعدات دخلت غزة اليوم

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 93 شاحنة مساعدات دخلت غزة اليوم السبت.

أرسلت جمعية الهلال الأحمر المصري، 70 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي، بحسب بيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وكانت الشاحنات مملوءة بالمياه والغذاء والمواد الإغاثية والطبية، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 23 شاحنة تجارية إضافية دخلت غزة عبر معبر رفح الحدودي.

قبل بدء الحرب في 7 أكتوبر، كان ما معدله 500 شاحنة يدخل غزة كل يوم عمل - وكان من بينها شاحنات تجارية وشاحنات مساعدات.