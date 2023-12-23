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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«الأهلي هيجيب مهاجم صريح؟».. رد مفاجئ من عضو مجلس إدارة النادي| فيديو

الأهلي
الأهلي

هنأ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي بعد تحقيق النادي الأهلي لبرونزية كأس العالم للأندية المقام في المملكة العربية السعودية.

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وقال طارق قنديل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تنظيم المملكة العربية السعودية للبطولة على أعلى مستوى".

وأضاف طارق قنديل:" طموح جماهير الأهلي لا حدود له وكنا نأمل في الصعود لنهائي كأس العالم للأندية ".

وتابع طارق قنديل:" النادي الأهلي يحتك مع فرق أوروبية في مباريات رسمية، وهذا أمر يزيد من خبراتنا"، مضيفا أن:" جائزة الحصول على المركز الثالث 2.5 مليون دولار".

 وعن سؤال إمكانية جلب مهاجم صريح للنادي الأهلي، قال طارق قنديل:" لدينا ثقة مطلقة في لجنة التخطيط والإشراف على الكرة ومعدل التهديف رائع للنادي الأهلي ".

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