«الأهلي هيجيب مهاجم صريح؟».. رد مفاجئ من عضو مجلس إدارة النادي| فيديو

هنأ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي بعد تحقيق النادي الأهلي لبرونزية كأس العالم للأندية المقام في المملكة العربية السعودية.

وقال طارق قنديل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تنظيم المملكة العربية السعودية للبطولة على أعلى مستوى".

وأضاف طارق قنديل:" طموح جماهير الأهلي لا حدود له وكنا نأمل في الصعود لنهائي كأس العالم للأندية ".

وتابع طارق قنديل:" النادي الأهلي يحتك مع فرق أوروبية في مباريات رسمية، وهذا أمر يزيد من خبراتنا"، مضيفا أن:" جائزة الحصول على المركز الثالث 2.5 مليون دولار".

وعن سؤال إمكانية جلب مهاجم صريح للنادي الأهلي، قال طارق قنديل:" لدينا ثقة مطلقة في لجنة التخطيط والإشراف على الكرة ومعدل التهديف رائع للنادي الأهلي ".