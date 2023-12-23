عضو مجلس الأهلي: «عايزين الجماهير تهدى شوية وتقلل الضغط وتنتظر النتائج»

أكد الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن النادي الأهلي صنع هذه الحالة والانتصار المستمر دون التوقف عند فوز ما، مشيرا إلى أن الجماهير الأهلي لا تتنازل عن النصر، وهذا يعرضنا لحالة من الضغوط، لذا، أطالب الجماهير بالهدوء وانتظار النتائج.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن روح النادي الأهلي دائمة ومستمرة ويطمح دائمًا ولا يركن لأي انتصار، قائلًا: "نتمنى من جماهير النادي الأهلي إنها تنتظر النتائج وتهدى علينا شوية.. إبعاد الجهاز الفني عن الإعلام أمر مستحيل"، مؤكدًا أن الفريق يعاني ضغط من جماهير الأهلي أكثر من الجماهير الأخرى.

النادي يتعرض لانتقادات مستمرة

أوضح عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن إدارة النادي تتعرض لانتقادات مستمرة مع أول تعادل أو تعثر من الأهلاوية، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي حقق البرونزية الرابعة والحصول عليها سيكون أمر صعب بعد تعديل نظام البطولة.

ونوه بأن المدير الفني للأهلي، هادئ الطباع، ولكنه تعرض لضغوط شديدة، ولابد على الجميع أن ينتظروا النتائج.