عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مجلس الأهلي: «عايزين الجماهير تهدى شوية وتقلل الضغط وتنتظر النتائج»

النادي الأهلي
النادي الأهلي

أكد الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن النادي الأهلي صنع هذه الحالة والانتصار المستمر دون التوقف عند فوز ما، مشيرا إلى أن الجماهير الأهلي لا تتنازل عن النصر، وهذا يعرضنا لحالة من الضغوط، لذا، أطالب الجماهير بالهدوء وانتظار النتائج.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن روح النادي الأهلي دائمة ومستمرة ويطمح دائمًا ولا يركن لأي انتصار، قائلًا: "نتمنى من جماهير النادي الأهلي إنها تنتظر النتائج وتهدى علينا شوية.. إبعاد الجهاز الفني عن الإعلام أمر مستحيل"، مؤكدًا أن الفريق يعاني ضغط من جماهير الأهلي أكثر من الجماهير الأخرى.

النادي يتعرض لانتقادات مستمرة

أوضح عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن إدارة النادي تتعرض لانتقادات مستمرة مع أول تعادل أو تعثر من الأهلاوية، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي حقق البرونزية الرابعة والحصول عليها سيكون أمر صعب بعد تعديل نظام البطولة.

ونوه بأن المدير الفني للأهلي، هادئ الطباع، ولكنه تعرض لضغوط شديدة، ولابد على الجميع أن ينتظروا النتائج.

الأهلى الجماهير محمد شوقي البطولة البرونزية جماهير الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

قرار عاجل من إدارة الزمالك بشأن الجهاز الفني للفريق .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

أحمد موسى عن سد النهضة: عندنا رئيس ودولة قادرين على حماية حقوقنا..فيديو

الهلال الأحمر الفلسطيني: الحديث عن مجاعة في غزة لا يحمل أي مبالغة

لا مساس بحصة مصر.. عضو وفد تفاوض سد النهضة يكشف توصيات الرئيس

الرئيس الأمريكي: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة

بعد ثلاثية الأهلي .. الاتحاد السعودي يخسر بـ3 أهداف أمام الرائد في الدوري

هل نواجه وباءً يلوح في الأفق؟.. استشاري يتحدث عن «الميكوبلازما»|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد2023|رضوى الشربيني تصف الرجل بالخروف ووائل الجسار يكشف ديانة زوجته وأصالة تعلن سبب طلاقها

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

طرق تعزيز الاهتمام بالروح والراحة النفسية

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ