بعد الإنجاز التاريخي| صحف السعودية تتغنى بـ الأهلي: لا يخسر فى آسيا

أبرزت الصحف السعودية الإنجاز الذي حققه النادي الأهلي، بالتتويج ببرونزية مونديال الأندية، بعد الفوز أمس الجمعة، على نادي أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

الرياضة السعودية

وعنونت صحيفة الرياضية السعودية موضعها قائلة: " الأهلى لا يخسر فى آسيا" مؤكدة أن جدة منحت الفريق المصرى البرونزية الرابعة فى تاريخه.

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وأوضحت الصحيفة السعودية أن الأهلي فاز بالبرونزية الرابعة في تاريخه ليسطر فصلًا جديدًا من تاريخ كرة القدم الأفريقية والعالمية.

واضافت الصحيفة أن الأهلي سيعود إلى مصر ليركز على البطولات القادمة بعد أن توج بالبرونزية العالمية.

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وقالت الصحيفة السعودية أن الأهلي يستمر أكثر الأندية العربية تحقيقا للميداليات في تاريخ مونديال الأندية.

وأنهت الصحيفة حديثها عن الأهلي بحصر نسخ التتويج بالبرونزيات وجاءت كالتالي: 2006، 2020، 2021، 2023.