عبير صبري: كنت متوقعة نجاح مسلسل جميلة

قالت الفنانة عبير صبري أنها توقعت النجاح الكبير الذى حققه مسلسل جميلة الذى عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي.

وأضافت عبير صبري فى تصريح لصدي البلد"، أنها سعيدة بتكريمها اليوم فى مهرجان الدير جيست، وأشارت عبير صبري ، أن شخصية نيرمين الذى قدمتها ضمن أحداث المسلسل كانت شخصية صعبة ومركبة، لذلك توقعت نجاحها.



تنطلق اليوم السبت، فعاليات حفل توزيع جوائز دير جيست فى دورته ال٢٠.

والتي تشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم وأعمالهم الفنية ، كما تشهد توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل في السينما والدراما والغناء، كما يتم توزيع جوائز في مجال الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست للعام 2023، أبرزهم إلهام شاهين، سوسن بدر ، نجلاء بدر ، حنان مطاوع ، ريهام عبد الغفور ، داليا البحيري ، وغيرهم من النجوم.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية للعام والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة