اخبار 24 ساعة.. إيران تهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات وتناقش القضايا العالقة

اخبار مصر…تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي توجه بالتهنئة إلى الرئيس على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخابه رئيساً لمصر..... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

الرئيس السيسي يهنئ رؤساء وملوك دول العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد .

رئيس إيران يهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات.. ويناقشان القضايا العالقة بين البلدين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي توجه بالتهنئة إلى الرئيس على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخابه رئيساً لمصر.

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

السيسي لرئيس جزر القمر: مصر حريصة على استمرار وتطوير مسيرة التعاون

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، من غزالي عثماني، رئيس جزر القمر، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، توجه خلاله بالتهنئة للرئيس على إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

الكنيسة الأسقفية تستضيف حفلا بعنوان "المسيا" بمناسبة عيد الميلاد المجيد

استضافت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك الحفل الموسيقي التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان "المسيا"، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك تزامناً مع أعياد الميلاد.

مأساة جديدة.. آلاف الفلسطينيين يواجهون الموت البطيء في قطاع غزة

مأساة جديدة تُضاف لمآساة سكان قطاع غزة حيثُ يواجه آلاف الجرحى والمرضى الموت البطيء نتيجة خروج أغلب المُستشفيات الموجودة داخل القطاع عن الخدمة لعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمة العلاجية لسكان القطاع جراء الحصار المفروض على غزة.

مصادر مصرية تنفي تنفيذ إسرائيل عملية برية على حدودنا مع قطاع غزة

نفت مصادر مصرية مطلعة، ما أورده إعلام إسرائيلي حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر، حسبما أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

COP28|وزيرة البيئة تشيد بإعلان «اتفاق الإمارات» للعمل المناخي: تعهدات تمويلية بـ85 مليار دولار

تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتهنئة لدولة الإمارات العربية الشقيقة على نجاح النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر المناخ COP28، برئاسة الدكتور سلطان الجابر، والذي عقد بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، بحضور ممثلي ١٩٧ دولة.

150 وظيفة بالإسكندرية والمرتب 3400 جنيه.. فرص عمل للشباب.. اعرف الشروط

تسعي الحكومة عبر وزارتها وهيئاتها لتوفير فرص عمل للمواطنين وذلك عبر التعاون مع القطاع الخاص بحيث تتناسب الوظائف مع جميع المؤهلات والتخصصات.

5 يناير .. الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد في قصر الدوبارة

تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد الميلاد المجيد، يوم الجمعة ٥ يناير المقبل، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

أكاديمية مصر للطيران تنجح في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي للسلامة

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران " EASA " لأجهزة الطيران التمثيلي : B737-800, B777-200ER، فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى بأهمية حصول كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصفه دوريه من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يكفل النهوض بمنظومة الطيران المدنى فى شتى المجالات.

مصر تدعم السياحة بـ50 مليار جنيه.. وهذا موقف التعليم والصحة

قدمت الحكومة حزمة دعم جديدة لقطاع السياحة من أجل المساهمة في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، إضافة إلى المساهمة فى خفض معدلات البطالة، التي تأتي كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص في تنمية استثماراته.

السفيرة نبيلة مكرم تتحدث عن الأبعاد النفسية للشباب المصري في مطرانية المعادي

نظمت مطرانية المعادى برئاسة نيافة الأنبا دانيال مطران المعادى سكرتير المجمع المقدس، ندوة بعنوان "الأبعاد والاتجاهات النفسية داخل شبابنا وطرق التعامل الخدمة معها" لخدام مرحلة ثانوى بالمطرانية، بمشاركة السفيرة الدكتورة نبيلة مكرم عبدالسيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة فاهم للصحة النفسية.

آيفونات ومواد مخدرة..ضبطيات بالجملة لرجال الجمارك في مطار القاهرة| صور

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير عشرة محاضر ضبط جمركي خلال الأسبوع المنقضي وذلك في مبني الركاب رقم ٣ فقط، ضد ركاب بعضهم حاول تهريب تليفونات وأدوية ومستحضرات تجميل وقطع غيار وآخرين بحوزتهم مخدرات متنوعة واسلحة بيضاء.

انفوجراف .. 144 إجراء من الحكومة لدعم الصناعة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان مشروعات القطاع الخاص التي دعمتها الحكومة.

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الوزير: خطة شاملة لاستغلال مشروع المونوريل تجاريا

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل والذي يمتد من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) .