أكاديمية مصر للطيران تنجح في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي للسلامة

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران " EASA " لأجهزة الطيران التمثيلي : B737-800, B777-200ER، فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى بأهمية حصول كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصفه دوريه من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يكفل النهوض بمنظومة الطيران المدنى فى شتى المجالات.

وفى هذا الصدد ، أكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران ان تجديد الاعتمادات و الشهادات الدولية فى مختلف مجالات النقل الجوي يعكس التزام قطاع الطيران المدنى المصرى بتطبيق كافة المعايير والمواصفات العالمية فى هذا المجال .



وأضاف وزير الطيران، أن أكاديمية مصر للطيران تلعب دوراً هاما وداعماً لصناعة النقل الجوى في مجال التدريب وتبادل الخبرات كونها من المحاور الرئيسية لرفع كفاءة أداء العنصر البشري فى مختلف مواقع العمل ، كما أن تجديد مثل هذه الاعتمادات يعد اعترافاً دولياً بامكانيات هذا الصرح العالمي ويجعله فى مصاف الاكاديميات العالمية فى مجال التدريب .

وقد أشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة أجهزة الطيران التمثيلى بالأكاديمية و تجديد اعتمادها بأعلى مستويات اعتمادات الوكالة (Level D).

ومن جانبه ، أثنى المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران على الجهد المبذول من العاملين بأكاديمية مصر للطيران للتدريب برئاسة الطيار وليد سليمان و خاصة بمهندسي الإدارة العامة للجودة و الإدارة العامة للطيران التمثيلي للحفاظ على المستوي الفني العالي للأجهزة مما يؤدي إلى كفاءة العملية التدريبية للسادة طياري شركة مصر للطيران.

جدير بالذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تحظى بمكانة علمية مرموقة على المستوى الدولي والإقليمي.

و تعتبر من أكبر وأعرق الأكاديميات فى منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا حيث

تمتلك أحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية ، والتى تتمثل فى طرازات الإيرباصA320,A320neo, A220/300, A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800,B777، وكذلك أجهزة الإخلاء في حالات الطوارئ CEET وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST وتدريب المهندسين والفنيين في مجال صيانة الطائرات والخدمات الأرضية فضلًا عن برامج الموارد الإدارية والبشرية الخاصة بمجالات المبيعات والتسويق والشحن والمحطة وفرق الأمن.