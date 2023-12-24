بـ 170 ألف جنيه.. مواصفات أشهر سيارة هاتشباك فرنسية

زاد الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية.

وظهرت السيارة بيجو 206 عالمياً للمرة الأولى في عام 1998 واعتبرت بديلا لطرازات بيجو 205 بتصميم هاتشباك سوبر ميني، ظهرت كذلك منها نسخ سيدان في مصر ولكن الأشهر محلياً وعالمياً منها نسخ الهاتشباك.

بيجو 206 موديل 2005

أسعار السيارة بيجو 206 موديل 2005 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة بيجو 206 موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

بيجو 206 موديل 2005

مواصفات السيارة بيجو 206 موديل 2005

تأتي السيارة بيجو 206 موديل 2005 بعزم دوران 94 نيوتن متر عند 2500 لفة في الدقيقة وسرعة قصوى تصل الى 150 كم في الساعة.

وتوفر السيارة بيجو 206 موديل 2005 بالعديد من خيارات المحركات، أبرزها محرك 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 60 حصانا، جر أمامي وسرعة 170 كم في الساعة للنسخ المانيوال وتسارع في 12.5 ثانية مع خزان وقود 50 لتر.

وبلغت قراءة العداد في السيارة بيجو 206 موديل 2005 نحو 120 ألف كيلومتر في الساعة.