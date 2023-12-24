إعلامي يزف مفاجأة سارة بشأن محمد صلاح

أعلن الإعلامي محمد فاروق مفاجأة سارة بشأن الملك المصري محمد صلاح عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق : الأفضل ضمن قائمة الكبار، الملك المصري ينضم لقائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز .

وانتهت أحداث مباراة ليفربول وآرسنال بالتعادل الإيجابي 1-1، المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم جابرييل ماجليس لصالح آرسنال بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة، إلا أن محمد صلاح عاد وعدل النتيجة بهدف عالمي في الدقيقة 29 لصالح ليفربول، بعد مراوغة مدافع آرسنال زيتشينكو ويسدد الكرة بقوة على يسار حارس المرمى رايا.

أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة آرسنال على ملعب أنفيلد، مساء اليوم السبت، في قمة الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.