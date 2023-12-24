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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في تصادم ملاكي وتروسيكل وتوكتوك بسوهاج

صدى البلد

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومن بينهم من فقد وعيه ودخل بغيبوبة؛ إثر تصادم دراجة نارية "تروسيكل" ودراجة نارية "توكتوك"؛ بسبب التخطي الخاطئ، بناحية الزوك الشرقية دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، أخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بتصادم تروسيكل وتوكتوك بناحية الزوك الشرقية دائرة المركز، ووجود مصابين.

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وبالإنتقال والفحص تبين أن أطراف الحادث كل من:" دراجة نارية تروسيكل قيادة المدعو عبد المنعم ب ع- 18 سنة- عامل- ومقيم دائرة المركز، دراجة نارية توك توك قيادة المدعو بولس ل ع ب- 40 سنة- عامل
ومقيم دائرة المركز، السيارة ملاكي قيادة المدعو جرجس ش ف ش- 33 سنة- موظف- ومقيم دائرة قسم جرجا".

وتبين وقوع الحادث نتيجة التخطي الخاطئ للسيارة الملاكي واصطدامه بالمواجهة بالتوكتوك وإصطدام التروسيكل بالتوكتوك من الخلف؛ نجم عن الحادث إصابة كل من:" قائد التروسيكل بكدمات بالجسم وجرح بالرقبة، قائد التوكتوك بكدمة بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وغيبوبة، زوجة قائد السيارة المدعوة ميرنا ص ا- 27 سنة- موظفة- بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

"نجلة قائد السيارة الطفلة كارينا ج- 2 سنة- كدمة بالجبهة، والدة قائد السيارة المدعوة نادية ا س- 58 سنة- ربة منزل- بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويقيمون بذات الناحية، من مستقلي السيارة"، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وبسؤال افادا قائدي السيارة والتروسيكل والمصابين قرروا بمضمون ما سبق، ونفوا الشبهة الجنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

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