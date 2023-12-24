خسائر بمليارات الدولارات.. الفيضانات تغرق شوارع لبنان|فيديو

ضربت لبنان قبل أيام عاصفة جوية قوية مصحوبة بعواصف رعدية وأمطار غزيرة، وتسببت في حدوث فيضانات في العديد من المناطق الساحلية والجبلية

وأسفرت عن مقتل 4 أطفال سوريين قضوا في انهيار سقف الغرفة التي كانوا يتواجدون فيها، في شمال لبنان.

وتسببت الفيضانات في أضرار واسعة النطاق، حيث غمرت المياه السيارات والمنازل والبنية التحتية، ما أدى إلى خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأدت إلى تعطيل حركة المرور في العديد من المناطق اللبنانية. كما تسببت في إغلاق العديد من المدارس والشركات.

