عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد سير امتحانات النقل

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية ، أعمال امتحانات النقل بمعاهد القليوبية الأزهرية للعام الدراسي  ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م - ١٤٤٥هـ، بلجان معاهد قليوب الابتدائي، وفتيات قليوب الإعدادي، رافقه الشيخ حسين حسن، مدير التعليم الإعدادي،؛ وذلك وسط متابعة ميدانية للاطمئنان على سير اللجان وتهيئة الجو المناسب للامتحانات.


واطمأن رئيس منطقة القليوبية الأزهرية، على سير عملية الامتحانات بسلامة ويسر، وعدم وجود شكاوى من الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.


وقد أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، امتحان مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادتي الفقه واللغة العربية (ورقة أولى النحو)، كما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادتي الفقه  واللغة العربية (ورقة أولى النحو والصرف).

القليوبية منطقة القليوبية الأزهرية رئيس الإدارة المركزية الإدارة المركزية معاهد قليوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

الحق اشتري.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

قطع المياه عن عدد من مناطق مدينة طوخ بالقليوبية.. لهذا السبب

إزالة 1728 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالقليوبية

جامعة بنها تعلن عن وظائف جديدة .. اعرف التفاصيل والشروط

ترشيحاتنا

عمره 2200 عام.. علماء آثار خائفون من فتح قبر بالصين | السبب مروع

صحيفة عبرية تكشف سبب ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بصفوف الجيش الإسرائيلي

زلزال عنيف يضرب تشيلي بقوة 5.1 ريختر.. ولا أنباء عن ضحايا

العلاج المناعي أمل جديد لمرضى سرطان الجهاز الهضمي.. تفاصيل

ظاهرتان جويتان| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر المواطنين من هذا الأمر

بعد تحرك البرلمان.. ماذا ستفعل الحكومة حال دخول متحور كورونا JN.1 مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن الجريئة والمثيرة بحفل الدير جيست |شاهد

هتكلفك 15 جنيهًا.. طريقة عمل كيك دقيق الذرة

بفستان جميل.. شاهد ابنة داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بـ«الدير جيست»

فترات سداد 20 عاما..منافسة قوية بين البنوك والشركات على جذب عملاء التمويل العقاري

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ