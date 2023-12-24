رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد سير امتحانات النقل

تفقد الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية ، أعمال امتحانات النقل بمعاهد القليوبية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م - ١٤٤٥هـ، بلجان معاهد قليوب الابتدائي، وفتيات قليوب الإعدادي، رافقه الشيخ حسين حسن، مدير التعليم الإعدادي،؛ وذلك وسط متابعة ميدانية للاطمئنان على سير اللجان وتهيئة الجو المناسب للامتحانات.



واطمأن رئيس منطقة القليوبية الأزهرية، على سير عملية الامتحانات بسلامة ويسر، وعدم وجود شكاوى من الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.



وقد أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، امتحان مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادتي الفقه واللغة العربية (ورقة أولى النحو)، كما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادتي الفقه واللغة العربية (ورقة أولى النحو والصرف).