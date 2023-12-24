خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

أكد الدكتور علي الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن هناك عوامل كبيرة تدفع لارتفاع أسعار الذهب منها زيادة التضخم، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة الإقبال على شراء الذهب.

وقال علي الإدريسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن بعض الأفراد والمستثمرين، اقبلوا على الذهب، وسط توقعات البنك الدولي بزيادة أسعار الذهب بمقدار 6%، خلال عام 2024 وسط ضغط المستثمرين للإقبال على الذهب.

تنوع مصادر الإستثمار

وتابع الخبير الإقتصادي، أن هناك توقعات باستقرار وانخفاض أسعار الذهب بحلول عام 2025، مؤكدا أنه يرفض أن يكون الذهب فقط هو الاستثمار بالنسبة لأي شخص، ولكن لا بد من العمل على تنوع مصادر الاستثمار.