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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يستحق الشراء.. أحدث وأقوى موبايل Oppo بتصميم ومواصفات جبارة|تعرف عليه

يستحق الشراء..أحدث
يستحق الشراء..أحدث وأقوى موبايل Oppo بتصميم وم

أعلنت شركة أوبو، الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، عن إطلاق هاتفها الجديد Oppo Find N3 القابل للطي.. يأتي الهاتف بتصميم مبتكر ومواصفات حديثة وإمكانيات عالية، بما في ذلك شاشة رئيسية داخلية من النوع Foldable LTPO3 OLED وبمساحة 7.82 بوصة وبدقة QHD، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة عالية وحديثة.

مواصفات هاتف Oppo Find N3

  • يدعم الهاتف 2 شريحة اتصال من نوع Nano Sim، كما انه يدعم خاصية NFC وال IR Blaster.
  • تصميم الهاتف طارد لقطرات الماء الخفيفة وبشهادة IPX4، مع دعم الهاتف لشبكات الاتصال الأربعة ال 2G,3G ,4G والجيل الخامس 5G.
  • في حالة طي الهاتف يكون بأبعاد 153.4×73.3×11.7 ملم، وفي حالة عدم الطي يكون الهاتف بأبعاد 153.4×143.1×5.8 ملم.
  • الشاشة الداخلية في الهاتف تأتي بشكل الثقب في يمين الشاشة، وتكون من نوع Foldable LTPO3 OLED، ويأتي بمساحة 7.82 إنش بدقة الـ 2268×2440 بكسل، ومعدل كثافة بكسلات 426 بكسل لكل إنش وتدعم الشاشة معدل التحديث المتغير من 1 لـ 120Hz مع وجود دعم خاصية الـ Dolby Vision، مع سطوع الشاشة عالي يصل الي 2800 شمعة.
  • أما عن الشاشة الخارجية فتكون بدقة 6.31 بوصة، بدقة 1116×2484 بوصة بأبعاد ممتازة 20:9 مع معدل كثافة بكسلات 431 بكسل، مع وجود دعم الشاشة بمعدل التحديث المتغير من 10 لـ 120Hz مع تصميم طبقة حماية من نوع Ceramic Guard وسطوع عالي يصل إلي 2800 شمعة، والشاشة قابلة للاستخدام بشكل مريح وبدون الحاجة إلي فتح الشاشة الداخلية بشكل مكثف.
يستحق الشراء..أحدث وأقوى موبايل Oppo بتصميم ومواصفات جبارة
  • تصميم الهاتف بمعالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 8 Gen 2 بتكنولوجيا 4 Nano مع وجود معالج رسومي من نوع Adreno 740.
  • الهاتف يأتي بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على فيما يلي : 
    • أول إصدار يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت من نوع UFS 4.0 مع الذاكرة العشوائية بسعة 16 جيجا بايت من نوع LPDDR5x.
    • ثاني إصدار يأتي بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرا بايت من نوع UFS 4.0 مع الذاكرة العشوائية بسعة 16 جيجا بايت من نوع LPDDR5x.
  • أما بالنسبة للكاميرا الخلفية تكون ثلاثية بالتعاون مع Hasselblad حيث تكون الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/1.7 وتدعم المثبت البصري الـ OIS بمستشعر سوني LYTIA-T808 وهي تكون الكاميرا الأساسية، وبالنسبة للكاميرا الثانية فتأتي بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.6 وتدعم المثبت البصري الـ OIS وهي تكون الكاميرا الخاصة بتصوير البورترية والزوم، أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.2 وهي تعتبر الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع، وبالإضافة إلى فلاش أحادي من النوع ليد فلاش.
  • وبالنسبة للكاميرا الأمامية الموجودة في الشاشة الداخلية تكون بدقة 20 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.2.
  • أما عن الكاميرا الأمامية التي تكون بالشاشة الخارجية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.4.
  • الهاتف يدعم التصوير للفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل ومعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية، كما أنه يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل وبمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة، كما أنه يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل .

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