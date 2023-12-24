يستحق الشراء.. أحدث وأقوى موبايل Oppo بتصميم ومواصفات جبارة|تعرف عليه

أعلنت شركة أوبو، الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، عن إطلاق هاتفها الجديد Oppo Find N3 القابل للطي.. يأتي الهاتف بتصميم مبتكر ومواصفات حديثة وإمكانيات عالية، بما في ذلك شاشة رئيسية داخلية من النوع Foldable LTPO3 OLED وبمساحة 7.82 بوصة وبدقة QHD، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة عالية وحديثة.

مواصفات هاتف Oppo Find N3

يدعم الهاتف 2 شريحة اتصال من نوع Nano Sim، كما انه يدعم خاصية NFC وال IR Blaster.

تصميم الهاتف طارد لقطرات الماء الخفيفة وبشهادة IPX4، مع دعم الهاتف لشبكات الاتصال الأربعة ال 2G,3G ,4G والجيل الخامس 5G.

في حالة طي الهاتف يكون بأبعاد 153.4×73.3×11.7 ملم، وفي حالة عدم الطي يكون الهاتف بأبعاد 153.4×143.1×5.8 ملم.

الشاشة الداخلية في الهاتف تأتي بشكل الثقب في يمين الشاشة، وتكون من نوع Foldable LTPO3 OLED، ويأتي بمساحة 7.82 إنش بدقة الـ 2268×2440 بكسل، ومعدل كثافة بكسلات 426 بكسل لكل إنش وتدعم الشاشة معدل التحديث المتغير من 1 لـ 120Hz مع وجود دعم خاصية الـ Dolby Vision، مع سطوع الشاشة عالي يصل الي 2800 شمعة.