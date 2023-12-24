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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ اقتصاديات بيئة: التغيرات المناخية سبب تطرف العوامل الجوية.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

التغيرات المناخية.. أجاب الدكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة، عن سؤال: “ هل يؤثر التغير المناخي على حلول عيد ميلاد أبيض جليدي في العالم؟”، قائلًا إن أوروبا تقليديًا هي التي يأتي لها الثلوج عن نصف الكرة الجنوبي، لافتًا إلى أنه مما لاشك فيه أنه بسبب التغيرات المناخية قلت الأيام التي تتساقط فيها الثلوج.
 

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وأضاف “سرحان” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أنه التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة المتوسطة لكوكب الأرض تسببت في وجود تطرف في العوامل الجوية، من حرارة شديدة وجفاف إلى سيول وأمطار غزيرة.

وتابع الدكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة أن التغيرات المناخية تجعل الصيف أشد حرارة والشتاء أشد في البرودة.


وقال: حدث التغير المناخي عندما تؤدي التغييرات في نظام مناخ الأرض إلى ظهور أنماط مناخية جديدة تظل قائمة لفترة طويلة من الزمن وهذه الفترة الزمنية قد تكون قصيرة فتصل إلى عدة عقود فقط أو قد تصل إلى ملايين السنين.

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