عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: بروتوكولات تعاون مع جامعات عربية ودولية لتطوير البرامج التعليمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية والأجنبية لتدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمية والبحثية وتقديم أفضل الخدمات لطلابها لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل، وذالك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وقال الدكتور السيد قنديل إن جامعة حلوان تعمل على عقد بروتوكولات تعاون مع العديد من الجامعات الأجنبية والعربية لإنشاء برامج دراسية مشتركة بكافة المراحل الدراسية لإعداد طلاب مواكبين لمتطلبات العصر وسوق العمل . 

وتابع قنديل انه خطة البروتوكولات تؤدي إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية وتدفعهم للاهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية، حيـث تـسهم الشراكة فـي تـضافر جهـود الجامعات وتعظيم الفائدة لهم فى كافة المجالات خاصة المراكز البحثية ، كما انها تعمل على تبادل للخبرات المختلفة بين الاساتذة بكافة التخصصات، وتسعى لتنمية المهارات، وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وتابع رئيس جامعة حلوان ان بروتوكولات التعاون مع الجامعات الاجنبية خطوة لرفع مكانة الجامعة الدولية ورفع تصنيفها الدولي وتبادل الخبرات بين اعضاء هيئة التدريس بالجامعات بما يخدم خطة التنمية المستدامة. 

وانطلقت فعاليات المهرجان البيئي لأسرة أصدقاء البيئة بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية ومتابعة الدكتور حسام عبد الغنى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور إبراهيم لطفي إن الأنشطة الطلابية تعمل على تنمية روح التعاون بين الطلاب وتحفزهم على الاجتهاد والمثابرة، مشيرًا إلى أن المهرجان يتضمن العديد من الأنشطة البيئية مثل تنظيف وتجميل أمام مبنى الكلية، وضع صناديق قمامة ، ودهان بوابة الكلية، دهان الرصيف أمام المبني ، دهان المقاعد ، دهان البرجوله ، إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها.

وتشكلت لجنة تحكيم من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة من كل من الدكتور محمد صبحي وإيهاب العشري ونشوى السيد ومروة حسن.

وأشرف على الفعاليات هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الوعي البيئي وغرس ثقافة المحافظة على البيئة لدى طلاب الجامعة من خلال مشاركتهم الفعالة في الأنشطة المختلفة.

Jobs Education الباحثين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة العديد من بروتوكولات التعاون المراحل الدراسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يشن غارة جوية على محيط بلدتين في جنوب لبنان

كارثة قد تنتشر بين البشر قريبا| "زومبي الغزلان" عدوى ترعب العلماء بعد جنون البقر.. “القصة كاملة”

تهويل أم خطر قادم| تطورات متحور كورونا الجديد.. والصحة ترد

طقس الـ 24 ساعة القادمة.. الأرصاد تعلن خبرًا سارًا للمواطنين |ماذا سيحدث؟

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 103 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة

فيتوريا يفجر مفاجأة عن خططه مع منتخب مصر وضم لاعبين جدد قبل كأس العالم 2026 «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

3 أندية سعودية تطلبه.. ماذا فعل إمام عاشور وهل يرحل عن الأهلي؟

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان كارمن سليمان وتثير الجدل بالفيسبوك|شاهد

فيديو

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

«أغفر الخيانة لو ليلة واحدة.. وموافقة أكون ضرة».. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها|فيديو

"يجب اعتقال نتنياهو".. عضو بـ"جنوب أفريقيا" يوجه رسالة لمحكمة دولية| فيديو

ملايين في الهوا.. ما هو تطبيق «أوميجا برو» وكيف خدع أصحابه المصريين؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ