جامعة حلوان: بروتوكولات تعاون مع جامعات عربية ودولية لتطوير البرامج التعليمية

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية والأجنبية لتدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمية والبحثية وتقديم أفضل الخدمات لطلابها لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل، وذالك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وقال الدكتور السيد قنديل إن جامعة حلوان تعمل على عقد بروتوكولات تعاون مع العديد من الجامعات الأجنبية والعربية لإنشاء برامج دراسية مشتركة بكافة المراحل الدراسية لإعداد طلاب مواكبين لمتطلبات العصر وسوق العمل .

وتابع قنديل انه خطة البروتوكولات تؤدي إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية وتدفعهم للاهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية، حيـث تـسهم الشراكة فـي تـضافر جهـود الجامعات وتعظيم الفائدة لهم فى كافة المجالات خاصة المراكز البحثية ، كما انها تعمل على تبادل للخبرات المختلفة بين الاساتذة بكافة التخصصات، وتسعى لتنمية المهارات، وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وتابع رئيس جامعة حلوان ان بروتوكولات التعاون مع الجامعات الاجنبية خطوة لرفع مكانة الجامعة الدولية ورفع تصنيفها الدولي وتبادل الخبرات بين اعضاء هيئة التدريس بالجامعات بما يخدم خطة التنمية المستدامة.

وانطلقت فعاليات المهرجان البيئي لأسرة أصدقاء البيئة بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية ومتابعة الدكتور حسام عبد الغنى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور إبراهيم لطفي إن الأنشطة الطلابية تعمل على تنمية روح التعاون بين الطلاب وتحفزهم على الاجتهاد والمثابرة، مشيرًا إلى أن المهرجان يتضمن العديد من الأنشطة البيئية مثل تنظيف وتجميل أمام مبنى الكلية، وضع صناديق قمامة ، ودهان بوابة الكلية، دهان الرصيف أمام المبني ، دهان المقاعد ، دهان البرجوله ، إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها.

وتشكلت لجنة تحكيم من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة من كل من الدكتور محمد صبحي وإيهاب العشري ونشوى السيد ومروة حسن.

وأشرف على الفعاليات هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الوعي البيئي وغرس ثقافة المحافظة على البيئة لدى طلاب الجامعة من خلال مشاركتهم الفعالة في الأنشطة المختلفة.