الكيلاني: مجلة الثقافة الجديدة تعكس نبض المثقف المصري والعربي

خصصت مجلة «الثقافة الجديدة» عددها الصادر في يناير 2024 للاحتفال بمسيرة المجلة عبر الـ 400 عدد، منذ صدورها في أبريل 1970، برئاسة الكاتب الكبير سعد الدين وهبة رئيس مجلس الإدارة، وبهذه المناسبة اختصت د. نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، المجلة بمقال افتتاحي بعنوان: «تحية واجبة لكتيبة الثقافة الجديدة عبر تاريخها».

ومما جاء في المقال: «بلا شك أن مجلة «الثقافة الجديدة» أثبتت عبر تاريخها الطويل، وصمودها فى وجه التوقفات المتكررة التى حدثت لها، لتعود بعد كل توقف.. قوية، لتستمر لما يزيد على نصف قرن من الزمان –بتوقفات محدودة– لتصدر فى موعدها؛ الأول من كل شهر، لتثبت أن الواقع الثقافى يحتاج إليها، وأن جمهورها العريض فى مختلف أنحاء المحروسة وأيضًا خارجها، لا يتنازل عنها، وفى ذات الوقت يعكس هذا الانتظام وعى القائمين عليها، بأهمية الدور الذى تقوم به، باعتبارها أداة من أدوات وعينا الوطنى بأهمية الثقافة فى حياتنا».

وأضافت: «إن الكتابة عن هذه المجلة العريقة، يتجاوز بالتأكيد «حديث الشكر والامتنان» إلى الحديث بإيجاز عن رؤيتنا الثقافية، التى ترتكز على عدة محاور، ترتبط بلا شك بإستراتيجية مصر 2030، فهذه المجلة بما تنشره من مواد تحث على القيم الأساسية ليس فقط لجوهر الإبداع؛ بل لمفهوم الحياة ذاتها، فهى بصدق عاكسة لنبض المثقف المصرى والعربى، بما يحمله هذا المثقف من رؤى وانحياز كامل لبناء وطنه والمساهمة فى ذلك بما يملك من شرف الكلمة».

واختتمت بقولها: «مرة أخرى أتوجه بالتحية لكل من قدم لنا هذه الوجبة الدسمة من الثقافة الرفيعة والمتجددة، عبر عمر «الثقافة الجديدة»، وأتوجه أيضًا بتحية لهيئة تحريرها الحالية برئاسة الكاتب الصحفى «طارق الطاهر».

جدير بالذكر أن مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ويرأس تحرير المجلة الكاتب الصحفي طارق الطاهر، ونائبا رئيس التحرير الصحفيتان إسراء النمر وعائشة المراغي، مدير التحرير التنفيذي الناقد مصطفى القزاز، والإخراج الفني عمرو محمد.