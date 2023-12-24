تنكر في زي بابا نويل.. شرطي يوقف مروجي مخدرات بـ بيرو|شاهد

نفذ فريق من الشرطة البيروفية، ارتدى أحدهم زي بابا نويل لكي لا يلاحظه أحد، عملية ضد عصابة من تجار المخدرات في بلدة شمال ليما، كما ذكرت السلطات السبت.

وتمكن عناصر الشرطة من مباغتة رجلين يبيعان المخدرات والماريجوانا في منزل في هوارال، على بعد حوالي 70 كيلومترا من العاصمة البيروفية، بحسب لقطات رسمية بثت. وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقال الكولونيل والتر بالومينو وهو رئيس وحدة في الشرطة الوطنية البيروفية للصحفيين:"تنكر أحد أعضاء مجموعة تيرنا (في الشرطة) بزي سانتا كلوز حتى لا يلاحظه أحد في هذا الحي الخطر".

وأضاف أن "هذه الاستراتيجية كُللت بالنجاح".

