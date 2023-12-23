بعضها يعود لأكثر من قرن.. البريد السويدي يحتفظ برسائل موجهة إلى بابا نويل|شاهد

"عزيزي سانتا كلوز".. يتلقى البريد السويدي آلاف الرسائل الموجهة إلى العملاق ذي اللحية البيضاء كل عام، ويرد عليها لكنه يحتفظ في الأرشيف منذ أكثر من قرن بتلك الطريقة التي تخرج عن المعتاد.



ومن خلال عناوين مثل "Lapland" أو "Reindeer Land" أو "Santa's Igloo"، يتلقى Postnord حوالى 16 ألف رسالة موجهة إلى سانتا كلوز كل عام.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وتم اختيار عدد قليل منها وضمها إلى أرشيفات متحف الشركة، وهي مجموعة من حوالى عشرة آلاف رسالة موجهة من العالم أجمع، يعود أقدمها إلى سنوات 1890.

وتتصدر أمنيات الأطفال، الألعاب والحيوانات الأليفة والكتب حتى لو كانت توقعات الأطفال في الماضي أكثر تواضعا.

