الزمالك يصل لحل مع سبورتنج لشبونة على تقسيط مستحقاته

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن وصول الزمالك حل لتقسيط مستحقاته عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر : "الزمالك يصل لإتفاق نهائي مع #سبورتنج_لشبونة لتقسيط مستحقاتهم، والاعلان عن اتمام الاتفاق #وفك_القيد خلال أيام قليلة".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عودةبعثة الأبيض إلى القاهرة قادمة من أنجولا، بعد خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنفالزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.



يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكاكليوباترا في مسابقة الدوري، التي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوريالممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى11 فبراير المقبلين.