غرامات تصل لنص مليار جنيه.. نجم الزمالك السابق: حزين على النادي

نشر الإعلامي أحمد حسن تصريحات محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، عن وضع النادي الزمالك في هذه الفترة .

وكتب حسن، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: " محمد أبو العلا: حزين على ما وصل إليه الزمالك.. والنادي عليه غرامات للفيفا تصل لنصف مليار جنيه".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عودة بعثة الأبيض إلى القاهرة قادمة من أنجولا، بعد خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنفالزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.

يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، التي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى11 فبراير المقبلين.