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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتسهيلات مليار جنيه.. بنك القاهرة وشركة التعمير للاستشارات الهندسية يوقعان عقد تمويل

بنك القاهرة
بنك القاهرة

وقع بنك القاهرة وشركة التعمير للاستشارات الهندسية عقد تمويل بإجمالي تسهيلات تبلغ 956 مليون جنيه مصري، وذلك بهدف تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع Urban Business Lane، أحد أكبر مجمعات الأعمال المتكاملة بالقاهرة الجديدة، والذي يضم 10 مباني إدارية وتجارية بالتجمع الخامس، بإجمالي مساحات بنائية تصل الى 92 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تبلغ 8.6 مليار جنيه.

وقام بتوقيع اتفاقية التمويل كل من  طارق فايد-رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، و سعد الوزان-رئيس مجلس إدارة شركة التعمير، وذلك بحضور كل من بهاء الشافعي-نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك القاهرة ووالي دولاتي نائب رئيس مجلس إدارة التعمير  وعلاء شكري عضو مجلس إدارة شركة التعمير ، ولفيف من قيادات ومسئولي الشركتين.

من جانبه، أكد طارق فايد- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن عقد التمويل يأتي استكمالاً لجهود البنك في مساندة القطاع العقاري والشركات العقارية الكبرى من خلال ضخ التمويلات اللازمة للمشروعات العقارية  المميزة ذات الجدوى الاقتصادية، في ظل اهتمام الدولة بتلك المشروعات لما تسهم به من خلق آلاف فرص العمل، ودورها الفعال في تنشيط الصناعات المغذية لهذا القطاع الاستراتيجي، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة للقطاعات الفاعلة، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، قال سعد الوزان، رئيس مجلس إدارة شركة تعمير: "يعد حصول الشركة على تمويل بقيمة 956 مليون جنيه دليلًا على ثقة القطاع المصرفي في الأداء المالي القوي الذي تتمتع به شركة التعمير وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، حيث سيساهم هذا التمويل في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للشركة وتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع Urban Business Lane".مؤكداً على سعي الشركة لتقديم نموذج متفرد من مشروعات التطوير التجاري والإداري بتصميماتها العصرية المبتكرة، تساهم في جعل «Urban Business Lane» الخيار الأول للشركات، ورجال ورواد الأعمال للمستثمرين في مصر.

هذا ويمثل مشروع Urban Business Lane نقلة نوعية في مفاهيم مشروعات التطوير التجاري والإداري، حيث يقام على مساحة أكثر من 55 ألف متر مربع داخل مشروع URBAN WALK، وينفرد بمزايا متعددة تجعله قبلة للشركات الكبرى ورجال ورواد الأعمال، لما يوفره من مساحات متنوعة ومتعددة لتناسب جميع الشركات سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، مما يلبى احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، فضلاً عن تميزه بتصميم عصري يعتمد على فلسفة مبتكرة تتيح للموظفين فرصة العمل خارج النطاق التقليدي والمكتبي، واستخدام المناطق المشتركة داخل الحديقة المركزية المقامة على مساحة 60,000 متر مربع.

ويشكل مشروع Urban Business Lane منطقة المكاتب الادرية من مشروع URBANWALK   والذي يحتوي علي خمس مناطق متنوعة بالإضافة  إلي منطقة المكاتب الادرية، توجد منطقةHealthcare and Wellbeing    ، منطقة  apartments, student accommodation  serviced ومنطقةHotels  ومنطقة Department store and Entertainment   تتوسطهم حديقة ضخمة  مقامة على مساحة 60,000 متر مربع. وقد قام بالتصميم المعماري للمشروع أحد أشهر مكاتب التصميم في العالم هو المصمم الفرنسي  " architecturestudio, "  وكما قام بتصميم  Landscape  الخاص بالمشروع ، احد اشهر المصممين في العالم هو  المصمم  الإنجليزي" Gillespies "، قامت شركة "سولدير انترناشونال" اللبنانية بعمل Urban Design   ، كما قامت شركة" JLL"  بدور مدير المشروع في مرحلة التصميم ، وتقوم شركة Hill" International " بدور مدير المشروع في مرحلة الانشاءات ويقوم بالإشراف علي التنفيذ أحد اعرق وأهم المكاتب المصرية هو مكتب "محرم باخوم".

وبفلسفته الفريدة التي تشمل خمس مناطق متنوعة تشغل الدور الأرضي فيها جميعا محلات   Retail and F&B وحديقة ضخمة تربط جميع المناطق سويا، و جراج ضخم للدورين تحت الأرض، مما يجعله مشروع للمشاة فقط، بالإضافة إلي موقعه المميز الذي يتوسط التجمع الخامس بجوار الجامعة الامريكية ،  سوف يكون مشروع  URBANWALK  هو منطقة " وسط البلد " للتجمع الخامس.

وتجدر الإشارة الى ان مشروع Urban Business Lane يقع في قلب القاهرة الجديدة بجوار مشروع "أزاد" أحد مشروعات الشركة المتميزة، والذي يمثل قصة نجاح مكتملة قدمت الشركة من خلاله مفهوم مختلف عن الحياة السكنية. كما يقع بالقرب من الجامعة الأمريكية وعلى مسافة 20 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة، ومسافة 15 دقيقة من مطار القاهرة، وسيكون اجمالي المساحات الإدارية في المرحلة الأولى 66 ألف م2 بمساحات تبدأ من 75 م2، ويصل إجمالي المساحات التجارية 16 ألف م2. بالإضافة أن المشروع يحتوي على مواقف خاصة للسيارات تتسع لأكثر من 4000 سيارة.

 

نبذة عن بنك القاهرة:


تأسس بنك القاهرة في عام 1952، وهو أحد أعرق وأكبر البنوك المصرية، حيث يقوم بتزويد عملائه بباقة متكاملة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، وهو ما أثمر بدوره عن تقلد البنك للعديد من الجوائز على مدار ستة عقود. وقد نجح البنك في التحول إلى مؤسسة مالية رائدة في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات سواء شركات كبرى ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المصري، مستفيدًا من شبكة فروعه وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع ربوع الجمهورية، وفريق العمل الذي يضم أبرز الموهوبين من خبراء القطاع المصرفي، فضلاً عن درايته العميقة بالتوجهات السوقية على الساحتين المحلية والإقليمية.

ومن خلال شبكة تضم 249 فرعًا و1670 ماكينة صراف آلي منتشرة في مختلف محافظات مصر، يقوم البنك بخدمة قاعدة عملاء ضخمة تربو على 3 مليون عميل وتضم كبرى الشركات والمؤسسات البارزة والعملاء من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة والعملاء الأفراد والتي تتضمن مليون عميل مشترك بالخدمات الرقمية، وذلك من خلال تزويدهم بباقة من أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية. كما يحرص البنك على مواصلة ريادته بإعتباره المؤسسة المصرفية المفضلة للعملاء، وذلك عن طريق التوسع بباقة الخدمات المصرفية الرقمية وتحديث البنية الأساسية والأنظمة التشغيلية للبنك، فضلاً عن تطوير نظام الحوكمة وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

نبذة عن شركة التعمير والاستشارات الهندسية:
"تعمير" إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، وتعمل في السوق المصري منذ عام 1954 وقد قامت الشركة منذ ذلك التاريخ بتنفيذ وتسليم عدد وحدات يتعدى 27,000 وحدة سكنية وتجارية.  وقد خططت ونفذت شركة تعمير العشرات من المشاريع التي تمثل علامات فارقة   Landmarksفي مجال التطوير العقاري في مصر .

منذ تأسيسها، تفخر الشركة دائمًا بمصداقيتها والتزامها ووعودها لعملائها والذي يؤثر على حياتهم, من خلال تطوير عملية البناء بما يلبي احتياجات ورؤية وتقديم منتجات ملموسة لتناسب الحياة اليومية لهم وتعززها وترقيها.

تهدف تعمير إلى بناء مجتمعات تشجع الحياة الاجتماعية وأنماط الحياة الصحية المتوازنة لكل من العائلات الكبيرة والأفراد والمستثمرين أو الشركات الناشئة. تتعامل مجموعة منتجات الشركة في السوق مع المتطلبات عالم اليوم الديناميكي.

بنك القاهرة تمويل مباني إدارية التجمع الخامس المشروعات

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