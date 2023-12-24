عقيد متقاعد بسلاح الجو الأمريكي: واشنطن تعتبر صواريخ كوريا الشمالية تهديدا لها

قال ريموند باول، العقيد المتقاعد بسلاح الجو الأمريكي، إن الولايات المتحدة تعتبر وجود صواريخ لدى كوريا الشمالية، يمثل تهديدا لها، وهي مستعدة عبر سيناريوهات وخطوط دفاع مضادة للصواريخ.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية منى شكر في برنامج "العالم شرقا" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن السؤال الأهم الآن ما هو بحوزة كوريا الشمالية الآن؟، إنها تثق تماما في قدرتها النووية.

أسلحة نووية

أشار إلى أن كوريا الشمالية هي واحدة من 9 دول لديها أسلحة نووية، وهذا قد يجعل دول أخرى تعتقد أن وجود السلاح النووي مهم لحماية أمنها.