زلزال قوي يضرب البحر المتوسط قبالة جزيرة كريت اليونانية

أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الأحد، أن زلزالا قويا ضرب البحر الأبيض المتوسط.

وذكر المرصد أن الزلزال الذي بلغت قوته 3.5 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق 15.3 كيلومتر في البحر الأبيض المتوسط قبالة جزيرة كريت اليونانية.

وفي وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، سواحل إقليم بيو-بيو في تشيلي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان لها أن مركز الزلزال كان على بعد 59 كم من بلدية كانيت الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 10 كم.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.