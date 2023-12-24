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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط قبالة جزيرة كريت اليونانية

زلزال
زلزال

أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الأحد، أن زلزالا قويا ضرب البحر الأبيض المتوسط.

وذكر المرصد أن الزلزال الذي بلغت قوته 3.5 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق 15.3 كيلومتر في البحر الأبيض المتوسط قبالة جزيرة كريت اليونانية.

وفي وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، سواحل إقليم بيو-بيو في تشيلي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان لها أن مركز الزلزال كان على بعد 59 كم من بلدية كانيت الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 10 كم.

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ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزال البحر الابيض المتوسط البحر المتوسط

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