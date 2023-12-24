لمدة أسبوعين.. اجازة نصف العام في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة

مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات المصرية يتساءل عدد كبير من الطلاب عن مدة اجازة نصف العام.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وهو ما أثار اهتمام العديد من طلاب الجامعات الحكومية الذين يبحثون عن موعد بدء إجازة منتصف العام 2024.

إجازة منتصف العام

وأوضحت الوزارة، أنه إجازة منتصف العام ستبدأ اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتستمر حتى الخميس 8 فبراير 2024. ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024، ويستمر لمدة 16 أسبوعًا.



وأكدت الوزارة أن الفصل الدراسي الثاني سينتهي يوم الخميس 30 مايو 2024، وسيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل الوزارة.



على جانب أخر نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تحت برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للبلياردو ضمن دورة الشهيد الرفاعي (٥١)، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والاتحاد المصري للبلياردو، وذلك على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة (47) طالبًا وطالبة من 11 جامعة مصرية، و(13) مشرفًا ومشرفة.

وأسفرت نتائج البطولة عن:

** نتائج بطولة البلياردو pool 9 طلبة:

- المركز الاول: أحمد محمد أحمد (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: علي حسام علي (جامعة الإسكندرية)

- ⁠المركز الثالث: عبد الرحمن عطيه (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثالث مكرر: محمد أسامه بدر (الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني)

** نتائج بطولة البلياردو pool 9 طالبات:

- المركز الأول: جنى أشرف (جامعة حلوان)

- المركز الثاني: بونيتا جورج (جامعة السلام)

- المركز الثالث: سمية حمادة (جامعة السلام)

- المركز الثالث مكرر: ميرنا محمد (جامعة حلوان)

** نتائج بطولة البلياردو سنوكر طلبة:

- المركز الأول: عمر رامي (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

- المركز الثاني: محمد حسام (التعليم العالي)

- المركز الثالث: جون كمال (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

- المركز الثالث مكرر: عبد الله جمال (التعليم العالي)