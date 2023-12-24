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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

السوبر المصري| كولر: الأهلي يسعى للتتويج باللقب ومباراة سيراميكا لن تكون ‏سهلة

صدى البلد

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إن مباراة سيراميكا ‏كليوباترا التي تقام غدًا في نصف نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال بالإمارات، لن تكون ‏سهلة، وذلك في ضوء الأداء والنتائج التي قدمها فريق سيراميكا، مشددًا على أن الفريق يسعى ‏بكل قوة للفوز باللقب ويحتاج إلى جماهيره غدًا في ملعب المباراة.‏ 

وأضاف كولر خلال حديثه اليوم بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: خضنا مباراة قوية يوم ‏الجمعة أمام أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية، وبدأنا التحضير أمس في جدة لمواجهة ‏سيراميكا، حيث خاض اللاعبون الذين شاركوا أمام بطل اليابان تدريبات استشفائية فيما أدى ‏باقي اللاعبين تدريباتهم كاملة.‏‎ ‎ 
وواصل المدير الفني حديثه: عرضنا فيديو تحليليًّا لفريق سيراميكا خلال محاضرة مع ‏اللاعبين، وإجمالًا هو فريق محترم يقدم كرة جميلة، ونحتاج أن نكون ذهنيًّا وبدنيًّا في أعلى ‏مستوى لمواجهتهم. 

ودعا كولر جماهير الأهلي إلى التواجد بكثافة غدًا خلال مباراة نصف نهائي كأس السوبر، مؤكدًا ‏أنهم سلاح الفريق وتواجدهم بالسعة الكاملة في الملعب سيكون نقطة فارقة. 

وشدد المدير الفني على أن لاعبي الأهلي يمتلكون الخبرات وقادرون على التعامل مع ضغط ‏المباريات، لافتًا إلى أن قائمة الفريق تضم عناصر مميزة من اللاعبين وأي لاعب يشارك غدًا ‏سيكون على قدر المسئولية.‏ 

كما أكد كولر ثقته في اللاعبين وأنهم سيبذلون أقصى ما لديهم من منطلق المسئولية التي ‏تقع على عاتقهم، وسيكونون في كامل تركيزهم غدًا.‏ 

واسترسل المدرب السويسري: لا مجال للتهاون أو تقديم أعذار أو الشكوى لأي سبب. السوبر بطولة مهمة ونسعى إلى الفوز بها.‏ 

وتطرق كولر للحديث عن إهدار الفرص، مؤكدًا أن الفريق يخلق فرصًا أكبر ولكن يتم ‏إهدارها بسبب غياب عنصر التوفيق وعدم التركيز في بعض الأحيان، مطالبًا اللاعبين بأن ‏يثقوا بأنفسهم مع وجود شراسة أمام المرمى، إلى جانب دور الجهاز الفني الذي سيعمل على ‏علاج هذا الأمر خلال التدريبات وسيكون القادم أفضل.‏ 

والتمس المدير الفني العذر لجماهير الأهلي في وجهة نظرهم، خاصة أنهم لا يرون تدريب الفريق ولا يشاهدون حالة بعض اللاعبين، والذين ‏يتعرضون لضغوط كبيرة قد تتسبب في تراجع المستوى للبعض منهم وفقًا لخبراتهم، وهو ‏ما يقدره ويسعى إلى مساعدة جميع اللاعبين.‏ 

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أن المنافس وجاهزية اللاعبين هما من ‏يحسمان اختياراته، وأن الجميع يؤدي بشكل جيد خلال مشاركته مع الفريق.

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