السوبر المصري| كولر: الأهلي يسعى للتتويج باللقب ومباراة سيراميكا لن تكون ‏سهلة

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إن مباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام غدًا في نصف نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال بالإمارات، لن تكون سهلة، وذلك في ضوء الأداء والنتائج التي قدمها فريق سيراميكا، مشددًا على أن الفريق يسعى بكل قوة للفوز باللقب ويحتاج إلى جماهيره غدًا في ملعب المباراة.
وأضاف كولر خلال حديثه اليوم بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: خضنا مباراة قوية يوم الجمعة أمام أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية، وبدأنا التحضير أمس في جدة لمواجهة سيراميكا، حيث خاض اللاعبون الذين شاركوا أمام بطل اليابان تدريبات استشفائية فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم كاملة.
وواصل المدير الفني حديثه: عرضنا فيديو تحليليًّا لفريق سيراميكا خلال محاضرة مع اللاعبين، وإجمالًا هو فريق محترم يقدم كرة جميلة، ونحتاج أن نكون ذهنيًّا وبدنيًّا في أعلى مستوى لمواجهتهم.
ودعا كولر جماهير الأهلي إلى التواجد بكثافة غدًا خلال مباراة نصف نهائي كأس السوبر، مؤكدًا أنهم سلاح الفريق وتواجدهم بالسعة الكاملة في الملعب سيكون نقطة فارقة.
وشدد المدير الفني على أن لاعبي الأهلي يمتلكون الخبرات وقادرون على التعامل مع ضغط المباريات، لافتًا إلى أن قائمة الفريق تضم عناصر مميزة من اللاعبين وأي لاعب يشارك غدًا سيكون على قدر المسئولية.
كما أكد كولر ثقته في اللاعبين وأنهم سيبذلون أقصى ما لديهم من منطلق المسئولية التي تقع على عاتقهم، وسيكونون في كامل تركيزهم غدًا.
واسترسل المدرب السويسري: لا مجال للتهاون أو تقديم أعذار أو الشكوى لأي سبب. السوبر بطولة مهمة ونسعى إلى الفوز بها.
وتطرق كولر للحديث عن إهدار الفرص، مؤكدًا أن الفريق يخلق فرصًا أكبر ولكن يتم إهدارها بسبب غياب عنصر التوفيق وعدم التركيز في بعض الأحيان، مطالبًا اللاعبين بأن يثقوا بأنفسهم مع وجود شراسة أمام المرمى، إلى جانب دور الجهاز الفني الذي سيعمل على علاج هذا الأمر خلال التدريبات وسيكون القادم أفضل.
والتمس المدير الفني العذر لجماهير الأهلي في وجهة نظرهم، خاصة أنهم لا يرون تدريب الفريق ولا يشاهدون حالة بعض اللاعبين، والذين يتعرضون لضغوط كبيرة قد تتسبب في تراجع المستوى للبعض منهم وفقًا لخبراتهم، وهو ما يقدره ويسعى إلى مساعدة جميع اللاعبين.
واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أن المنافس وجاهزية اللاعبين هما من يحسمان اختياراته، وأن الجميع يؤدي بشكل جيد خلال مشاركته مع الفريق.