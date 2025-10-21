صلاح مغاوري: إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق ونتنياهو يواجه المحاكمة بعد الحرب

أكد الكاتب الصحفي صلاح مغاوري أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقات الدولية التي تقضي بانسحاب قواتها إلى مسافة محددة، مشيرًا إلى أن هذا الانسحاب لم يتم حتى الآن، ما يعد خرقًا صريحًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها في السابق.

نتنياهو مهدد بمحاكمة حقيقية بعد الحرب

قال مغاوري خلال صباح الخير يا مصر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه مستقبلاً غامضًا، متوقعًا تعرضه لمحاكمة حقيقية بمجرد انتهاء الحرب، وذلك بسبب قضايا فساد لا تزال تلاحقه، ويعلم جيدًا أن مصيره السياسي والقانوني سيكون على المحك بعد انتهاء العمليات العسكرية.

أوهام تقسيم الشرق الأوسط لا تزال قائمة

وتحدث مغاوري عن "أوهام" تسعى بعض القوى إلى تحقيقها، مثل تقسيم الشرق الأوسط وإعادة رسم خرائطه عبر اتفاقات غير معلنة، إلا أن هذه المحاولات تواجه مقاومة على الأرض.

ترامب والسيسي ساهما في الحفاظ على مسار السلام

وأشار مغاوري إلى أن محاولات إسرائيل لإفساد بعض الاتفاقات لم تنجح بشكل كامل، وذلك نتيجة إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحقيق السلام في المنطقة، بالإضافة إلى الدور الكبير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إقناع الأطراف بضرورة التهدئة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.