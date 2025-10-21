عميد إعلام الأزهر: فكرة عمل قناة خاصة موجودة منذ فترة

أكدت الدكتورة ولاء العقاد عميد كلية إعلام بنات جامعة الأزهر، أن كلية الإعلام للبنات أصبحت مستقلة، ولذلك يعتقد البعض إنها جديدة، لكن هي كانت قسم داخل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، وأن هذا القسم كان من عام 1997 .

وأضافت عميد كلية إعلام بنات جامعة الأزهر، خلال حوارها مع الإعلامية نهاد سمير وعبيدة أمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنها كانت من أوائل الخرجين من هذا القسم، وأنه السعي كان لتأسيس كلية لإعلام بنات، ولكن هذا الأمر تم في عام 2023.

وأشارت إلى أن هناك فكرة لعمل قناة خاصة للأزهر الشريف، وأن مجلة صوت الأزهر موجودة، لكن فكرة عمل قناة خاصة بالأزهر موجودة منذ فترة طويلة، وأنها تتوقع أن يتم عمل قناة للأزهر.

ولفتت إلى أن هناك مبادرة من كلية إعلام بنات الازهر للتوعية بدور المرأة في الحياة السياسية، وأن هذه المبادرة تأتي مع فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في الفترة الأخيرة.