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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السعودية تنظم أكبر حدث لملاكمة الوزن الثقيل في التاريخ| فيديو

الملاكمة
الملاكمة

نظمت المملكة العربية السعودية، أكبر حدث جمع بين ملاكمي الوزن الثقيل في التاريخ، حسب آراء الكثير من خبراء اللعبة. 

وأقيم الحدث، أمس السبت، في البوليفارد هول، داخل البوليفارد أرينا، في العاصمة الرياض، وسط حضور جماهيري كبير، وبحضور الكثير من النجوم العالميين، أبرزهم لاعب نادي النصر وأسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، ولاعب الفنون القتالية العالمي كونور مكجريجور، بالإضافة إلى الكثير من لاعبي كرة القدم والملاكمين العالميين.

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وانتهت احداث اكبر حدثين في البطولة بفوز بطل العالم السابق البريطاني انثوني جوشوا علي الملاكم السويدي اوتو فولين، وتمكن الملاكم النيوزلاندي جوسيف باركر من تحقيق فوز غير متوقع علي الاسطورة ديونتاي وايلدر..

وتمكن الملاكم الروسي دميتري بيفول من الفوز علي اللاعب الانجليزي ارثر في نزال الوزن الثقيل الخفيف. كما فاز الانجليزي دانييل ديبواة من الفوز علي جاريد ميلر في نزال قوي بالوزن الثقيل.

 

وأبدى مروج الملاكمة فرانك وارين، انبهاره بهذا الحدث، مؤكداً أنه أحد أكبر النزالات التي يشهدها عالم الملاكمة، وهي بداية عصر ذهبي للملاكمين، حيث أعرب عن امتنانه لموسم الرياض، قائلاً: «نحن ممتنون لهذه الفرصة التي أصبحت حقيقة في فترة قصيرة جداً بفضل موسم الرياض». 

وأضاف: «ستكون هذه البداية لنزالات رائعة في العاصمة الرياض». وتم بث النزال في أكثر من 200 دولة حول العالم.

وشكر الملاكم انثوني جوشوا، وهو يعد من اشهر الشخصيات في عالم الرياضة السعودية علي التنظيم ووعد بحضور النزال التاريخي الذي سيحدد بطل العالم في الوزن الثقيل بين تايسون فيوري والوكساندر اوسيك يوم 17 فبراير ليتحدى الفائز.

الرياض السعودية نادي النصر رونالدو

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