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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر المصري| الشناوي: مباراة سيراميكا صعبة.. وهدفنا الوصول للنهائي

صدى البلد

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، للحديث عن مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، إن المباراة صعبة، والفريق المنافس قوي، وسبق أن واجهه الأهلي منذ فترة وجيزة هذا الموسم في الدوري. 

وأضاف الشناوي: الفريق وصل إلى الإمارات أمس قادمًا من السعودية بعد المشاركة في كأس العالم للأندية، واليوم نبدأ التحضير لمباراة سيراميكا في بطولة السوبر المصري، وهي بطولة مهمة جدًّا بالنسبة إلينا، وهذا ما تم تأكيده اليوم في بداية التحضير للمباراة، وقبل خوض المران الأول للفريق في أبو ظبي والجميع جاهز لخوض اللقاء وهدفنا الوصول للنهائي. 

واختتم الشناوي حديثه قائلًا: الفريق أغلق تمامًا صفحة كأس العالم للأندية بعد التتويج بالميدالية البرونزية والجميع يفكر حاليًّا في بطولة السوبر المصري ويركز في مباراة الغد مع سيراميكا، ونحن تعودنا على توالي البطولات وبدأنا التحضير مع محلل الأداء لدراسة المنافس وكيفية تحركات لاعبيه في الملعب. 

واختتم تصريحاته: قدمنا مباريات كبيرة وأداءً قويًّا في بطولة العالم للأندية، وأود أن أتوجه بالشكر لزملائي وللجهاز الفني وللجماهير التي زحفت خلفنا وننتظر حضورهم غدًا في مباراة سيراميكا.

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