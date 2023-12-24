بعد خسارة تشيلسي.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

انتهت قبل قليل مباراة تشيلسي أمام وولفرهامبتون في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تلقى تشيلسي هزيمة بهدفين مقابل هدف، مما يزيد من صعوبات مسارهم في الدوري هذا الموسم، حيث يحتلون المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

في المقابل، يأتي وولفرهامبتون في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط.

للإشارة، يتصدر فريق آرسنال جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، يليه ليفربول وأستون فيلا برصيد 39 نقطة لكل منهما.

ترتيب الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز: