دعاء العام الجديد .. احرص على هذه الأعمال

دعاء العام الجديد .. أيام قليلة ويطل علينا عام ميلادي جديد، ويستحب لكل مسلم أن يشكر الله عز وجل على نعمة العام الجديد، كما أن من نعم الله علينا أن جعلنا من المستخلفين في الأرض، وفي العام الجديد فرصة للمسلم أن يفتح صفحة جديدة مع ربه، ولم يرد في الشرع الشريف نص دعاء العام الجديد لكن يستحب للمسلم أن يدعو بما يشاء من أدعية في العام الجديد .



ويستحب للمسلم في دعاء العام الجديد أن يقول: اللهم إني استودعك نفسي في عيد ميلادي فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، اللهم اجعل هذا العام عام خير وفتح ونصر، واكفني فيه كل شر، بارك لي في عامي الجديد، واكتب لي فيه أجمل الأقدار، واجعل السعادة والرضا والغفران ملازمين لي فيه يا عزيز يا غفار.

– ربِّ اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مسلمًا وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وصلِ اللهم وسلم وبارك على خير الأنام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

– ربِّ أغنني بحلالك عن حرامك وبرحمتك عمَّن سواك، ربِّ اكتبلي الخير أينما كان ورضّني به يا عزيز، ربِّ ارزقني خير الدارين واجعلني من أصحاب اليمين.

– ربِّ اكتبلي النّجاح والفلاح في كل أيامي القادمة، وأبعد عني شر عبادك، وأغنني برحمتك عنهم يا الله.

-اللهم يسر لي طريق العلم النافع ودرب العمل الصالح ، واحفظني بحفظك الذي لا يرام وبعينك التي لا تنام واجعل عامي هذا أفضل من العام الذي قبله وارزقني فيه الخير الكثير والصحبة الصالحة وبر الوالدين يا كريم.

-اللهم إني أسألك باسمك الغفار ألا تدع همًا لي إلا غفرته ولا ذنبًا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لي فأنت القوي القاهر فوق عباده.

-اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، عدل بي قضاؤك ماضٍ فيّ حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته لأحد من خلقك، أو استأثرته في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربي قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني وأن تنصرني على من يعاديني يا الله.

دعاء العام الجديد

دعاء العام الجديد.. يهل علينا عام جديد بداية لعام جديد وأفضل ما يستفتح به كل إنسان العام الجديد الدعاء، عام مضي وصفحة طويت بما فيها من أحزان وأفراح على المسلم أن يستقبل العام الجديد باللجوء الى الله عز وجل بتفريج الهموم والكروب وأن يكون عام خير مليئا بالخيرات والفرج واستجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات.

ويستحب أن يقول المسلم في دعاء العام الجديد: اللهم اختر لي الخير في يومي وفي علمي وفي حياتي فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوم، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وتولني وتوكلني فأنت خالقي وربي.

- اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب الدنيا والآخرة وشر المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من شر حاسد وشر حاقد أو شر يتربص بي ويريد بي سوءًا، وأعوذ بك من سوء المنقلب وسوء الختام، فتولني وأجمعني مع الصالحين الأبرار.

- اللهم إني أسألك أن تجعل السنة القادمة من حياتي كثيرة الخيرات، مقبولة الطاعات، ممحوة السيئات، وأن تزيد يقيني وترد بالحق الباطل عني، ولا تجعل للظالم نصيبًا من يميني، وأن تعفو عني وتعافيني.

- اللهم إني أسألك السلم والسلامة ، والعلم والهداية، والرفعة في القول والعمل، اللهم اجعلني في عيني صغيرًا وفي أعين الناس كبيرًا، اللهم أصلح حالي وارفع من شأني يا كريم.

– اللهم اختر لي الخير في يومي وفي علمي وفي حياتي فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وتولني وتوكلني فأنت خالقي وربي.

– اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، عدل بي قضاؤك ماضٍ فيّ حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته لأحد من خلقك، أو استأثرته في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني وأن تنصرني على من يعاديني يا الله.

-اللهم اجعل عيد ميلادي اليوم عيد ميلاد سعيد حول الأصدقاء والأحباب. اللهم في عيد ميلادي أطلب منك أن تمنحني الصحة، والسعادة. اللهم اطلب منك في عيد ميلادي أن تساعدني أن أبتعد على كل فعل سيئ، وأن أقترب منك بالصلاة والصوم.

-يا الله أسألك في يوم ميلادي أن تكتب لي بداية في الخير والصلاح. وأن تبعد عني كل ما أذى لي، وأن ترزقني الرضا. وأن يكون يوم ميلادي هو نهاية لي من كل شر، وبداية للخير.

- اللهم إني أشهدك بأني قد رضيت بكل ما كتبته في عامي الماضي، من عطاء وحرمان ومن جبر ومن كسر ومن فرح ومن ألم ومن نجاح ومن فشل. فارضني في عامي الجديد بفرح وجبر من حيث لا احتسب. لك أن تقول اللهم في ذلك اليوم أسألك أن تغفر لي وترحمني، وأن تجعل عامي القادم هو من أفضل الأعوام السابقة.

– اللهم إني أسألك السلم والسلامة، والعلم والهداية، والرفعة في القول والعمل، اللهم اجعلني في عيني صغيرًا وفي أعين الناس كبيرًا، اللهم أصلح حالي وارفع من شأني يا كريم.

– اللهم إني أسألك أن تبارك لي في عمري وتستخدمني وألا تستبدلني، وأن تجعل الجنة أكبر آمالي ومبلغ أعمالي، وألا تلهيني الحياة عن طاعتك ببهرجها وزينتها، اللهم إني أسألك قلبًا ناصعًا نقيًا يا رب العالمين.

– اللهم إني أسألك أن تجعل السنة القادمة من حياتي كثيرة الخيرات، مقبولة الطاعات، ممحوة السيئات، وأن تزيد يقيني وترد بالحق الباطل عني، ولا تجعل للظالم نصيبًا من يميني، وأن تعفو عني وتعافيني.

اللهم عاما جديدا

اللهم عاما جديدا.. تختلف مطالب كل إنسان مع مطلع العام الجديد، وتختلف الأمنيات مع مراحل العمر المختلفة، لكن يتشابه الجميع في أن الجميع يدعو الله في العام الميلادي الجديد أن يكون عام بداية لمرحلة جديدة اللهم إن هذا يوم ميلادي فحمدا كثيرا لك أن أحييتني ووهبتني الصحة، ولك الحمد على كل نعمك، وأن أجريت على لساني الدعاء، فأحمدك وأشكرك وأتوسل إليك أن اغفر لي، واحفظني بما تحفظ به عبادك الصالحين".

-يا رب أطلب منك أن تساعدني على مصاعب الدنيا وما بها من شقاء، استودعتك يا ربنا سنة مضت وسنة آتية من حياتي، فلا ترني في نفسي ولا في أهلي سوء، وأحيني على طاعتك حتى مماتي".

-اللهم اجعل سنتي الجديدة سنة خير وبركة وأعني فيها على عمل ما تحب وترضى.

-اللهم إن هذا اليوم بداية عام جديد من عمري، تجاوز عني ما فات، واغفر لي فيما هو آت، اللهم إني أعوذ بك من الضلال فيه، وأسألك أن تعينني فيه على خير العمل، وتسكن قلبي الأمل".

-الحمد لله الرحيم الحليم الذي بيده كل أمر، واهب ومالك العمر، ولله الحمد أن منّ علي بدخول عام جديد، فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ولا ترني فيه مكروها في نفسي ولا أحبتي يا رب العالمين.

-اللهم وفقني في هذا اليوم وما يليه إلى عمل الخير والإكثار منه، أسألك كما وهبتني الحياة ومتعتني بالصحة والعافية أن تدمهما علي، أبعد عني الشقاء والوباء والبلاء، وقربني منك أبدا ما أحيي

-اللهم إني استودعتك عاما مضى من عمري، أحمدك أن رزقتني فيه خير الرزق، وسترتني بجميل الستر، ومننت علي بالصحة والعافية والطاعة فيه، وأستودعك عام آت، أسألك فيه الخير والعافية والقرب منك وصحبة الصالحين، وأن تكتبني من الأبرار الطائعين ومن لهم بيوت في عليين.

