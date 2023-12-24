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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يستقبل رئيس لجنة "مشروعات النواب" لبحث التعاون المشترك

جامعة طنطا
جامعة طنطا

استقبل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا  بمكتبه  اليوم النائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات  المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصري.

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 عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي للجامعة، وذلك لبحث  سبل  التعاون المشترك بين الجامعة واللجنة  حول آلية دفع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة الغربية مثل صناعة الزبيب والألبان  والورود بمراكز المحافظة.

أكد الدكتور محمود ذكى، أهمية  تعاون  الجامعة مع  لجنة "مشروعات النواب " لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتعزيز الخدمات المجتمعية التى تقدمها الجامعة لمجتمعها المحيط.

أضاف انه تم  مناقشة مجموعة المشروعات الخاصة بالطلاب المبتكرين بجامعة طنطا بهدف تقليل لتضخم ودعم ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل، وتعظيم القدرات الانتاجية المحلية.

الطلاب المبتكرين الدكتور ممدوح المصري الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي الخدمات المجتمعية سبل التعاون المشترك دكتور ممدوح المصرى دكتور محمود ذكي خطة الدولة للتنمية المستدامة خدمة المجتمع وتنمية البيئة خدمة المجتمع خطه لبحث سبل التعاون لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة لجنة المشروعات المتوسطة

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