عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خفض الأمية وزيادة عدد المستفيدين.. مفاجأة لأصحاب معاشات تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

تستمر الدولة في تقديم العون للمصريين سواء النقدي أو العيني أو الخدمي لتحسين احوالهم المعيشية وللارتقاء بحياتهم والعيش في بيئة صالحه تتمتع بالوعي والمشاركة والاندماج في المجتمع وتطوير الفكر والابداع، وظهرت هذه الجهود للنور عن طريق توجيهات الرئيس السيسي بوصول عدد المستفيدين من  برنامج تكافل وكرامة الى 22 مليون مواطن  فضلا عن خفض نسبة الأمية بين المستفيدين من البرنامج.

 خفض نسبة الأمية بين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 

وعن خفض نسبة الأمية، ايدت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بـ خفض نسبة الأمية بين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وعدم الاكتفاء بالتوجيه الرئاسي الخاص بوصول عدد المستفيدين من البرنامج الى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 6 ملايين أسرة فى مختلف محافظات الجمهورية.

 

وقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن محو الأمية له العديد من المزايا والفوائد التى تصب فى صالح المواطن من جهة، والمجتمع من جهة أخرى ابرزها نشر الوعي فى المجتمع كالوعي الصحي والتربوي والمهني وذلك من اجل خلق بيئة أكثر تلائما للعيش وتحسين جودة الحياة لدي المواطنين فضلا عن أهمية برامج محو الأهمية التي  تتجلي في تشجيع الأفراد علي الاندماج فى المجتمع حيث يكتسب المرونة فى أسلوبه تعامله مع الآخرين، بالإضافة إلى زيادة فرص الحصول على العمل، وتطوير الفكر والإبداع، وتطوير شخصية الفرد، والتقليل من مشاكل المجتمع وتدني المستوي الأخلاقي، ونشر المعرفة في مختلف المجالات، وإبراز أهمية التعليم وتشجيع الاعتماد علي الذات.

وأضافت عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس السيسي اليوم تؤكد اهتمامه البالغ بالمصريين في توفير معاش عن طريق برنامج تكافل وكرامة لتحسين معيشتهم فضلا عن محو أميتهم، لافتة الى أن الفترة المقبلة ستشهد خفض الأمية عن العديد من أصحاب معاشات تكافل وكرامة لكي يكتسبون هذه المزايا الهامة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية، أخذاً في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

صفقة مدوية.. الزمالك يجدد لنجم الفريق قبل انتهاء عقده

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

خلصت .. أحمد فتوح يجدد لـ الزمالك رسميا

انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

ترشيحاتنا

نشأت الديهي: أزمة سد النهضة لا يجب أن تطرح في الإعلام

فيديو اعتذار.. الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات

تدمير مربع سكني.. ارتفاع حصيلة ضحايا مجـزرة الاحتلال بمخيم المغازي لـ70 شهيدا

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

في تحول عن روسيا.. الأوكرانيون يحتفلون بعيد الميلاد للمرة الأولى| صور

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفلامك في الكريسماس.. 5 سهرات في رأس السنة هاتغير مودك

هارولد بنتر الحائز على نوبل .. لماذا سمي بشاعر الصمت؟

الأهلي الأكثر تتويجا.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الجديدة للسوبر المصري

بملابس مكشوفة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة لافتة

فيديو

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

الرمادي : سيراميكا كليوباترا من أفضل 3 فرق في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ