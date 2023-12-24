خفض الأمية وزيادة عدد المستفيدين.. مفاجأة لأصحاب معاشات تكافل وكرامة

تستمر الدولة في تقديم العون للمصريين سواء النقدي أو العيني أو الخدمي لتحسين احوالهم المعيشية وللارتقاء بحياتهم والعيش في بيئة صالحه تتمتع بالوعي والمشاركة والاندماج في المجتمع وتطوير الفكر والابداع، وظهرت هذه الجهود للنور عن طريق توجيهات الرئيس السيسي بوصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الى 22 مليون مواطن فضلا عن خفض نسبة الأمية بين المستفيدين من البرنامج.

خفض نسبة الأمية بين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

وعن خفض نسبة الأمية، ايدت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بـ خفض نسبة الأمية بين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وعدم الاكتفاء بالتوجيه الرئاسي الخاص بوصول عدد المستفيدين من البرنامج الى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 6 ملايين أسرة فى مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن محو الأمية له العديد من المزايا والفوائد التى تصب فى صالح المواطن من جهة، والمجتمع من جهة أخرى ابرزها نشر الوعي فى المجتمع كالوعي الصحي والتربوي والمهني وذلك من اجل خلق بيئة أكثر تلائما للعيش وتحسين جودة الحياة لدي المواطنين فضلا عن أهمية برامج محو الأهمية التي تتجلي في تشجيع الأفراد علي الاندماج فى المجتمع حيث يكتسب المرونة فى أسلوبه تعامله مع الآخرين، بالإضافة إلى زيادة فرص الحصول على العمل، وتطوير الفكر والإبداع، وتطوير شخصية الفرد، والتقليل من مشاكل المجتمع وتدني المستوي الأخلاقي، ونشر المعرفة في مختلف المجالات، وإبراز أهمية التعليم وتشجيع الاعتماد علي الذات.

وأضافت عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس السيسي اليوم تؤكد اهتمامه البالغ بالمصريين في توفير معاش عن طريق برنامج تكافل وكرامة لتحسين معيشتهم فضلا عن محو أميتهم، لافتة الى أن الفترة المقبلة ستشهد خفض الأمية عن العديد من أصحاب معاشات تكافل وكرامة لكي يكتسبون هذه المزايا الهامة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية، أخذاً في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين.