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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة مطروح يتفقد وحدة الفيروسات الكبدية والعيادات الخارجية بالمستشفى العام

وكيل وزارة الصجة
وكيل وزارة الصجة خلال تفقد المستشفى

تفقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح اليوم، الأحد، العيادات الخارجية ووحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى مطروح العام في زيارة مفاجئة، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وكذلك الوقوف على مدى الانضباط الإداري بمختلف العيادات والوحدات، وخاصة الوحدات ذات الطبيعة الخاصة كوحدة الفيروسات الكبدية.

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يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي.

وخلال جولته على العيادات الخارجية ووحدة الفيروسات الكبدية يرافقه الدكتور صبري شعبان مدير المستشفى والدكتور شادي شاهين مدير إدارة الأمراض المعدية والدكتور أحمد حسن عضو المكتب الفني والأستاذ محمد الشبراوي، تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتحقق من سير العمل دون عوائق داخل جميع العيادات الخارجية.

وحرص "سالم" خلال الزيارة على التواصل والتحدث مع المرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، وكذلك الوقوف على المشكلات والمتطلبات ومقترح الفرص والحلول البديلة للوصول إلى رضاء المرضى والمترددين على المستشفى.

وأشاد "سالم" بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية بوحدة الفيروسات الكبدية بحضور الدكتور حامد رمضان مسؤول الوحدة وحثهم على تسخير كافة الجهود والإمكانات الطبية لتقديم خدمات طبية مناسبة لكافة المرضى مشددا على توفير كل سبل الراحة لجميع المترددين على الوحدة.

وأشار "سالم" إلى أن وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى مطروح العام شهدت تطورا كبيرا، وتهتم في المقام الأول بعلاج مرضى الفيروسات الكبدية "سي" و "بي" فضلا عن التطور الذي شهدته الوحدة في أسلوب ومناهج علاج المرضى وفقا للبروتوكولات العلاجية التي وضعتها اللجنة القومية لعلاج الفيروسات الكبدية مؤكدا أنه لا توجد قوائم انتظار بالوحدة .

وفي نهاية الزيارة قدم الشكر للجميع وحث جميع العاملين ببذل مزيد من الجهد لتقديم خدمات طبية وعلاجية ورعاية متميزة ولائقة لجميع مرضى المحافظة.

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