هوت شورت جلد.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بجمالها

شاركت زوجة الفنان ماجد المصري، رانيا أبو النصر، متابعي حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، بمجموعة من الصور.

وظهرت زوجة ماجد المصري، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية هوت شورت جلد قصير فوق الركبة، ومعطف فرو.

وتتميز زوجة ماجد المصري، في الصور، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

و من الناحية الجمالية تعتمد علي وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل توبة، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"،بينما تُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".

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