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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأب سمح للدجال ممارسة الحرام مع ابنته من أجل استخراج الآثار..محاكمة عاجلة أمام الجنايات

صدى البلد

تنظر  غداً محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم محاكمة دجال متهم بهتك عرض طفلة بالجيزة لضم أقوال شاهد الاثبات وضابط التحريات وسماع شهادة المجنى عليها.

البداية كانت بورود بلاغ من سيدة تدعى "ز.ع" ربة منزل، تتهم زوجها بالاستعانة بدجال لاستخراج آثار من أسفل المنزل، واغتصاب نجلتها "ف.أ"، 16 سنة، بدعوى تحضير الجن.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، حيث إن الأهالى أوهموا والد الطفلة بوجود آثار أسفل المنزل وطلبوا منه الاستعانة بأحد الدجالين لمساعدته على استخراج الآثار.

وحضر الدجال بطلب من والد الطفلة لاستحضار الجن المتلبس بها، ومن ثم أخبره الدجال أن الجن يأمره بمعاشرة الطفلة وإقامة علاقة جنسية معها، لتسهيل عملية استخراج الآثار وبالفعل وافق الأب وسمح للدجال باغتصاب طفلته أمامه.

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