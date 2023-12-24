إيران تستدعي المبعوث الروسي وسط توترات دبلوماسية بشأن النزاع على جزر فى الخليج

استدعت إيران القائم بالأعمال الروسي في أعقاب بيان مشترك صادر عن موسكو والدول العربية يتحدى مطالبة إيران بالجزر المتنازع عليها في الخليج العربي، مما أدى إلى تصاعد التوترات الدبلوماسية. وحث منتدى التعاون العربي الروسي السادس، المنعقد في المغرب، على إيجاد حل سلمي للصراع بين إيران والإمارات حول الجزر.

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية أنه تم استدعاء المبعوث الروسي يوم السبت حيث سلمت طهران مذكرة تعرب فيها عن احتجاجها على البيان المشترك. وتؤكد هذه الخطوة استياء إيران من الموقف العربي الروسي بشأن الجزر المتنازع عليها في الخليج.

نقل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مخاوف طهران إلى نظيره الروسي خلال اتصال هاتفي. وشدد أمير عبد اللهيان على أهمية احترام سيادة الدول، مشددا على أنها مبدأ أساسي في العلاقات الدولية.

هذه الحادثة هي المرة الثانية هذا العام التي تستدعي فيها إيران مبعوثا روسيا احتجاجا على تصريحات تتعلق بالجزر المتنازع عليها. وحدث استدعاء مماثل في يوليو، مما يشير إلى مصدر التوتر المستمر بين البلدين.

يعد الخلاف الدبلوماسي حدثا نادرا بين إيران وروسيا، اللتين عززتا العلاقات في السنوات الأخيرة، خاصة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد أدى توفير إيران لطائرات بدون طيار قاتلة لروسيا ودعمها المشترك للرئيس بشار الأسد في سوريا إلى تعميق تحالفهما.

سيطرت إيران على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى عام 1971 بعد انسحاب القوات البريطانية. وتطالب الإمارات أيضًا بالسيادة على هذه الجزر، وقد دعت إلى حل تفاوضي. وتهيمن الجزر استراتيجيا على الطريق المؤدي إلى مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر من خلاله جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.