عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تستدعي المبعوث الروسي وسط توترات دبلوماسية بشأن النزاع على جزر فى الخليج

صدى البلد

استدعت إيران القائم بالأعمال الروسي في أعقاب بيان مشترك صادر عن موسكو والدول العربية يتحدى مطالبة إيران بالجزر المتنازع عليها في الخليج العربي، مما أدى إلى تصاعد التوترات الدبلوماسية. وحث منتدى التعاون العربي الروسي السادس، المنعقد في المغرب، على إيجاد حل سلمي للصراع بين إيران والإمارات حول الجزر.

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية أنه تم استدعاء المبعوث الروسي يوم السبت حيث سلمت طهران مذكرة تعرب فيها عن احتجاجها على البيان المشترك. وتؤكد هذه الخطوة استياء إيران من الموقف العربي الروسي بشأن الجزر المتنازع عليها في الخليج.

نقل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مخاوف طهران إلى نظيره الروسي خلال اتصال هاتفي. وشدد أمير عبد اللهيان على أهمية احترام سيادة الدول، مشددا على أنها مبدأ أساسي في العلاقات الدولية.

هذه الحادثة هي المرة الثانية هذا العام التي تستدعي فيها إيران مبعوثا روسيا احتجاجا على تصريحات تتعلق بالجزر المتنازع عليها. وحدث استدعاء مماثل في يوليو، مما يشير إلى مصدر التوتر المستمر بين البلدين.

يعد الخلاف الدبلوماسي حدثا نادرا بين إيران وروسيا، اللتين عززتا العلاقات في السنوات الأخيرة، خاصة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد أدى توفير إيران لطائرات بدون طيار قاتلة لروسيا ودعمها المشترك للرئيس بشار الأسد في سوريا إلى تعميق تحالفهما.

سيطرت إيران على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى عام 1971 بعد انسحاب القوات البريطانية. وتطالب الإمارات أيضًا بالسيادة على هذه الجزر، وقد دعت إلى حل تفاوضي. وتهيمن الجزر استراتيجيا على الطريق المؤدي إلى مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر من خلاله جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

صفقة مدوية.. الزمالك يجدد لنجم الفريق قبل انتهاء عقده

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

خلصت .. أحمد فتوح يجدد لـ الزمالك رسميا

انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

ترشيحاتنا

بعد انخفاض الدواجن |متى تتراجع أسعار البيض في الأسواق؟

نشأت الديهي: أزمة سد النهضة لا يجب أن تطرح في الإعلام

فيديو اعتذار.. الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات

تدمير مربع سكني.. ارتفاع حصيلة ضحايا مجـزرة الاحتلال بمخيم المغازي لـ70 شهيدا

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

في تحول عن روسيا.. الأوكرانيون يحتفلون بعيد الميلاد للمرة الأولى| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفلامك في الكريسماس.. 5 سهرات في رأس السنة هاتغير مودك

هارولد بنتر الحائز على نوبل .. لماذا سمي بشاعر الصمت؟

الأهلي الأكثر تتويجا.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الجديدة للسوبر المصري

بملابس مكشوفة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة لافتة

فيديو

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ