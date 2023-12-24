عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقوق إنسان الشيوخ تفتح ملف ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي

النائب محمد هيبة
النائب محمد هيبة

ناقشت  لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة خلال إجتماعها عصر اليوم خلال إقتراح برغبة مقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي ، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعى ، اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى ،والاستاذ صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار،والاستاذة مها سعيد مدير عام الخدمة العامة ،والاستاذة هبة النوبى مدير ادارة التكليف عقد اجتماع أخر ، بحضور عدد من الوزارات.

أكد النواب خلال مناقشة الاقتراح برغبة على ضرورة دعوة وزارات التخطيط والمالية والقوى العاملة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب وزارة التضامن الاجتماعى لاجتماع أخرعلى أن تقدم " التضامن " ملف كامل عن " الخدمة العامة " ،يشمل البيانات والاحصائيات والتوزيعات وما يتم إنفاقة على الخريجيين الذين يقضون الخدمة العامة ، لبحث الملف بصورة أعمق وإصدار توصيات تصب في صالح الدولة المصرية وشباب الخريجين الذين لا يستفيدون عملياً ومادياً من " الخدمة العامة " .

وتساءل  النائب سيد عبد الحميد سالم عضو اللجنة من صاحب الجهة المختصة بالخدمة العامة ، قائلاً من الصعب أن نحمل وزارة التضامن الاجتماعى وحدها المسئولية ، عن مدى استفادة الشباب من الخدمة العامة سواء عملياً أو مادياً، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها في ظل ضعف الموارد المالية المحدودة والتي تصل الى 8 مليون جنية فى العام الواحد مقسمين على دفعتين من شباب الخريجين كل دفعة تصل الى 166 ألف من الخريجين ،قائلاً إن أي رد من وزارة التضامن الاجتماعى لن يكون شافياً ووافياً ، في ظل استمرار الجزر المنعزلة بين الوزارات ، مشدداً على ضرورة عقد اجتماع أخر تحضرة الوزارات المعنية بهذة القضية ومنها التخطيط والمالية والقوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أكد صبرى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعى أنة يوجد توجة لدى الدولة بعد ندرة التعيينات الى إطلاق العديد من المبادرات التى يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار رؤية مصر2030، لإحداث تنمية مجتمعية مستدامة فى جميع محافظات مصر، وخلق فرص عمل وتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تدعمها المبادرات.

لفت الى  إن هذه المبادرات الرئاسية من شأنها خلق فرص عمل وتشغيل الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات عززت بشكل ملموس من جهود المحافظات فى مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة،وذلك بهدف محاربة البطالة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

أشارت مها سعيد مدير عام الخدمة العامة إنة يتم التكليف خـلال دفعتين سنويــا لخريجــى الجامعات دور اول ودور ثانـى يصدر بها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعى محــدداً مجال التكليف وفقا لسياسته واحتياجات الدولــة والمساهمة فى حل المشكلات الملحــة طبقــا للدفعة الاولى (دور اول ) التقديم والتسجيل فى شهر سبتمبر علـى ان يتــم التكليف فى الشهر التالى للتسجيل ( اكتوبر ) طبقــا للدفعة الثانيـة ( دور ثانى ) يتـم التقديــم والتسجيل فى شـــهر فبراير على ان يتم التكليف فى شهر مارس.

و لفتت  " سعيد " الى إن جميع المؤهــلات العليا مخاطبـة بقانـون الخدمة العامة ماعـدا الطـب بجميع فروعه والتمريض العالى لصدور قرارات تكليف لهن وفى حالة عدم تكليفهم يصبحوا مخاطبين بقانون الخدمة العامة ، وإنة يتم التوزيع حسب إحتياجات كل وزارة وكل جهة من قبل مديريات التضامن بالمحافظات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

صفقة مدوية.. الزمالك يجدد لنجم الفريق قبل انتهاء عقده

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

أول رد فعل من أحمد فتوح بعد إعلان تجديده للزمالك

ترشيحاتنا

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

أول صورة من تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك

مبابي أو هالاند.. ريال مدريد يرفض التخلي عن صفقة عالمية بديلة لهما

أحمد سالم: مجلس الزمالك حريص على إنجاز جميع الملفات في سرية مُطلقة

هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

بعد انخفاض الدواجن |متى تتراجع أسعار البيض في الأسواق؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

فيديو اعتذار.. الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات

أفلامك في الكريسماس.. 5 سهرات في رأس السنة هاتغير مودك

هارولد بنتر الحائز على نوبل .. لماذا سمي بشاعر الصمت؟

فيديو

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ