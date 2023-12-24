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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبابي أو هالاند.. ريال مدريد يرفض التخلي عن صفقة عالمية بديلة لهما

مبابي
مبابي

رفض مسئولو ريال مدريد، فكرة التخلي عن أحد الخيارات المتاحة لدعم هجوم الميرنجي في الصيف المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، طلب من فلورنتينو بيريز رئيس النادي، التوقيع مع فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، حال فشل قدوم مبابي وهالاند.

لكن نابولي أعلن أمس السبت، تجديد عقد لاعبه النيجيري فيكتور أوسيمين، لمدة عام واحد حتى صيف 2026.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن مسئولي ريال مدريد انتبهوا لتجديد عقد أوسيمين، لكنهم لم يسقطوا اللاعب الأفريقي من حساباتهم لدعم الهجوم في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن ريال مدريد جاهز تماما لإعادة أوسيمين إلى أولويات الملكي مرة أخرى، إذا فشلت عملية استقدام مبابي وهالاند في صيف 2024.

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