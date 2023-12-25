صاحب بازار سياحي ببيت لحم: ما يحدث في غزة أثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء داخل ساحة كنيسة المهد

قال روبرت أبو منير، صاحب بازار بساحة كنيسة المهد في بيت لحم، إن ما يحدث في غزة أثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء داخل ساحة كنيسة المهد.

وأضاف روبرت أبو منير، صاحب بازار بساحة كنيسة المهد في بيت لحم، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة قدمتها من مدينة بيت لحم الفلسطينية،: "شجرة الكريسماس في ساحة كنيسة المهد لن تضاء كما يحدث كل عام".





وأشار روبرت أبو منير، صاحب بازار بساحة كنيسة المهد في بيت لحم،: "حجم المبيعات كان يتراوح من 300 إلى 400 دولار يوميا وبعد الحرب على غزة المبيعات أصبحت صفر".