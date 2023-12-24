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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي من لبيت لحم: مدينة المسيح حزينة على حرب الإبــ.ـادة بغزة

لميس الحديدي
لميس الحديدي

استهلت الإعلامية لميس الحديدي، حلقتها الخاصة التي قدمتها من مدينة بيت لحم الفلسطينية التي يكسوها هذا العام الحزن جراء الحرب والعدوان الصهيوني على غزة، قائلة “بيت لحم يكسوها الحزن لا أضواء ولا شجرة لعيد الميلاد مضاءة، المحال مغلقة حزناً وألماً على ما يجري على بعد كيلومترات من  قطاع غزة الذي شهد نحو 20 ألف شهيد و70% منهم من الأطفال”.
 

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مع احتدام الحرب..شوارع مهجورة في بيت لحم وغياب شجرة الكريسماس عشية عيد الميلاد

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القاهرة الإخبارية من بيت لحم: مشاهد تحمل رسالة للعالم احتفالا بعيد الميلاد

وواصلت عبر برنامجها  "كلمة أخيرة” المذاع على قناة on، قائلة :: "بيت لحم تضم  كنيسة المهد  وهي  أقدس وأقدم كنيسة في العالم، وُلد بها  السيد المسيح، وخرجت السيدة مريم مع المسيح برفقة  يوسف النجار إلى مصر هربا".

واستطردت "نقدم اليوم حلقتنا من مهد المسيح والتي كان يجب أن تكون في أفضل حالاتها في هذا الوقت لكن الحزن يكسو مدينة المسيح".

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