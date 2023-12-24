القاهرة الإخبارية من بيت لحم: مشاهد تحمل رسالة للعالم احتفالا بعيد الميلاد

قالت ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بيت لحم، إن تضييقات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين استمرت قرب عيد الميلاد، وأقام الحواجز في الضفة حتى استغرق الطريق من رام الله إلى بيت لحم قرابة الثلاث ساعات.

وأضافت أن بيت لحم منذ سنة كانت تضج بالطبول والزينة واجتماع المسلمين والمسيحيين في الاحتفالات، لكن اليوم للمرة الأولى خلت ساحة المهد من المحتفلين من الحجاج.

طارق سلسع

ولفتت إلى أن مكان شجرة عيد الميلاد صنع الفنان الفلسطيني طارق سلسع مجسم يعبر عما حل بقطاع غزة من دمار، زهذه المجسمات تحمل رسالة للعالم أن قوات الاحتلال تقتل الفلسطينيين وتهدم منازلهم.

ولفتت إلى قوات الاحتلال نفذت حملة اقتحامات واعتقالات في مدينة بيت لحم وفي الضفة الغربية، ليرتفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر في الضفة 4695 فلسطينيا، وبلغ عدد الشهداء في الضفة من 7 أكتوبر نحو 300 شهيد.