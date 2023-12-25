صدق أو لا.. فرج عامر يكشف مفأجاة بالعرض السعودي لـ زيزو

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، قيمة العرض السعودي المقدم للاعب الزمالك احمد سيد زيزو.

وكتب عبر فيسبوك: “صدق او لا تصدق الشباب السعودي رفع عرض زيزو نجم نادي الزمالك الي ١٠ ملايين دولار كعرض نهائي”.

موقف أحمد سيد زيزو من الرحيل عن صفوف الزمالك

وقال "صادق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو"، المذاع من خلال قناة "تن"، إن أحمد سيد زيزو متمسك بالرحيل عن صفوف الزمالك في شهر يناير المقبل بعد تلقيه عرضا جادا من نادي الشباب السعودي مقابل مبلغ خيالي بـ 10 ملايين دولار، واللاعب أبلغ المسؤولين داخل صفوف الفارس الأبيض برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق.

وأضاف أن هناك محاولات من المسؤولين داخل صفوف الزمالك، وتحديدا ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق وأكد على استمرار اللاعب في صفوف نادي الزمالك، موضحا أن هناك جلسة ستجمع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك مع زيزو ووالده خلال الفترة المقبلة من أجل إقناعه بالبقاء في صفوف الفريق.

واستكمل أن أحمد سيد زيزو أبلغ عدد من اللاعبين والمسؤولين أثناء تواجد بعثة الزمالك في أنجولا برغبته الأكيدة في الرحيل عن صفوف الزمالك في يناير المقبل، وبعض المسؤولين داخل صفوف الزمالك أيدوا فكرة رحيل اللاعب عن الفريق في ضوء العرض المغري الضخم المقدم للحصول على خدمات اللاعب.