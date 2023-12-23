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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عرض سعودي.. هل سيغادر زيزو أسوار الزمالك

الزمالك
الزمالك

كشف عاطف الأحمدي، الناقد الرياضي السعودي، عن تطورات مفاوضات نادي الشباب مع مسؤولي الزمالك بشأن التعاقد مع نجم القلعة البيضاء أحمد سيد زيزو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

زيزو 

عرض زيزو بالسعودية

وقال الأحمدي، في تصريحات تلفزيونية: "إدارة نادي الشباب السعودي رفعت القيمة المالية المرصودة للتعاقد مع أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك إلى 10 مليون دولار، وتنتظر رد مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، كما أن الجمهور الشبابي يتمنى ضم اللاعب ويعتبره أهم الصفقات الشتوية".

كواليس مفاوضات الزمالك مع أحمد فتوح لتجديد عقده

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن كواليس جديدة بشأن تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد انتهاء قرار إيقافه خلال الفترة الماضية بقرار من مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، وخصم 25% من مستحقاته وعرضه للبيع نهاية الموسم بسبب خروجه من معسكر الفريق قبل مباراة زد إف سي في الدوري.

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وينتهي عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مجانًا لـ أي فريق دون مقابل مادي للقلعة البيضاء، وذلك خلال شهر يناير المقبل.

وشدد المصدر، على أن الوضع تطور كثيرًا وحدثت انفراجة بين اللاعب والنادي بعد تدخل الوسطاء وبعض المقربين، وبالفعل جرى تقريب وجهات النظر بشكل كبير.

وأشار المصدر إلى أن الجلسة التي جرت بين الطرفين مؤخرًا شهدت التوصل إلى حلول مرضية، إذ وافق اللاعب على التنازل عن جزء من طلباته المالية ، مع عقد جلسة جديدة خلال أيام قليلة والإعلان عن تجديد التعاقد.

فتوح 

أسبوع راحة للاعبي الزمالك

وقرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عود بعثة الأبيض إلى القاهرة قادمة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.

ويأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة دوري Nile ، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير.

عرض زيزو بالسعودية كواليس مفاوضات الزمالك مع أحمد فتوح لتجديد عقده أسبوع راحة للاعبي الزمالك زيزو السعودية

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