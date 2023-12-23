شاهد.. السيول تغرق مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية

شهدت شوارع مخيم جنين للاجئين فى الضفة الغربية بفلسطين المحتلة، أمطارًا شديدة هطلت جراء المنخفض الجوى الذى شهدته البلاد أمس.

ووثق مقطع فيديو متداول، مياه الأمطار وهي تغمر مخيم جنين للاجئين بعد أن جرف جيش الاحتلال الإسرائيلي الطرق خلال غارة جديدة على المخيم.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية إن البلاد تتأثر تدريجيا منذ أمس الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة ومخيم جنين، فجر السبت.

وأكد شهود عيان أن عدداً كبيراً من الآليات العسكرية الإسرائيلية، ترافقها جرافة D9، اقتحمت المدينة والمخيم، من حاجز الجلمة، وأن اشتباكات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأشار الشهود إلى أن عدة آليات عسكرية تمركزت قرب مستشفى جنين الحكومي، بالقرب من (دوار الحصان)، المحاذي لمخيم جنين، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية من عدة محاور.

وذكر الشهود أن قوات الاحتلال داهمت عدة بنايات مطلة على مخيم جنين، ونشرت القناصة بداخلها وعلى أسطحها.

كما أكدوا انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وعدة أحياء في المدينة تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال.