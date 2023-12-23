مع المطرب فريد.. رامي جمال يطرح أغنية أهى مشيت

طرح المطرب رامى جمال أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم “أهى مشيت” والتى تجمعة بالمطرب أحمد فريد وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

وتصدر الفنان رامى جمال تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بـ أغنيته الجديدة “جيت متأخر”، وحققت الأغنية أكثر من 2 مليون ونصف المليون مشاهدة فى أقل من أسبوعين.

فى سياق متصل، تصدر المطرب رامى جمال منصة “أنغامى" الموسيقية بأغنيته الجديدة “جيت متأخر”، والتى تم طرحها منذ أسابيع قليلة.

وجاءت أغنية “جيت متأخر” فى المرتبة الأولى، وأغنية “كلام عنيه” لشيرين عبد الوهاب فى المرتبة الثانية، بينما تصدر المرتبة الثالثة عمرو دياب بأغنية “انت الحظ”.

أغنية “جيت متأخر” كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمد نور ، توزيع محمد ياسر.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة روتانا لايف على موقع “إنستجرام”، مفاجأة الفنان رامى جمال للجمهور فى حفل الفنانة إليساوالفنان وائل كفوري ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال رامي جمال: “إزيكوا أنا جايلكوا من دموع إمبارح”، لترد إليسا مازحًة: “عايزين نضحك ونغني مفيش دموع”.

وشارك رامي جمال إليسا بدويتو “من أول دقيقة”، وتفاعل معهما الجمهور بشكل كبير.

رامى جمال يتضامن مع غزة

تضامن الفنان رامي جمال مع الأوضاع الراهنة في فلسطين وغزة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وشارك رامي جمال منشورا قائلًا: "إذا كنت لا تستطيع رفع الظلم على الأقل أخبر الجميع عنه".