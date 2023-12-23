عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع المطرب فريد.. رامي جمال يطرح أغنية أهى مشيت

رامى جمال
رامى جمال

طرح المطرب رامى جمال أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم “أهى مشيت” والتى تجمعة بالمطرب أحمد فريد وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب. 

وتصدر الفنان رامى جمال تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بـ أغنيته الجديدة “جيت متأخر”، وحققت الأغنية أكثر من 2 مليون ونصف المليون مشاهدة فى أقل من أسبوعين.

فى سياق متصل، تصدر المطرب رامى جمال منصة “أنغامى" الموسيقية بأغنيته الجديدة “جيت متأخر”، والتى تم طرحها منذ أسابيع قليلة.

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

فارق العمر بينهما كبير| حقيقة انفصال مجدي الهواي ودنيا عبدالمعبود.. تفاصيل

بعد أنباء انفصالهما.. 20 صورة للمخرج مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

وجاءت أغنية “جيت متأخر” فى المرتبة الأولى، وأغنية “كلام عنيه” لشيرين عبد الوهاب فى المرتبة الثانية، بينما تصدر المرتبة الثالثة عمرو دياب بأغنية “انت الحظ”.

أغنية “جيت متأخر” كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمد نور ، توزيع محمد ياسر.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة روتانا لايف على موقع “إنستجرام”، مفاجأة الفنان رامى جمال للجمهور فى حفل الفنانة إليساوالفنان وائل كفوري ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال رامي جمال: “إزيكوا أنا جايلكوا من دموع إمبارح”، لترد إليسا مازحًة: “عايزين نضحك ونغني مفيش دموع”.

وشارك رامي جمال إليسا بدويتو “من أول دقيقة”، وتفاعل معهما الجمهور بشكل كبير.

رامى جمال يتضامن مع غزة

تضامن الفنان رامي جمال مع الأوضاع الراهنة في فلسطين وغزة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وشارك رامي جمال منشورا قائلًا: "إذا كنت لا تستطيع رفع الظلم على الأقل أخبر الجميع عنه".

رامي جمال المطرب رامي جمال أهى مشيت الفنان رامي جمال أغنية أهى مشيت اغاني رامي جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

رسميا.. أردوغان يعفي مواطني 4 دول خليجية من تأشيرة دخول تركيا

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

موضوعات متعلقة

بطولة غادة عادل.. طرح البوستر الرسمى لمسلسل «حالة خاصة»

جمهوره حماه.. محمد فراج وكريم فهمى يشعلان حفل زفاف ابن عدلي القيعي

فارق العمر بينهما كبير| حقيقة انفصال مجدي الهواي ودنيا عبدالمعبود.. تفاصيل

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بصحبة زوجته.. هانى شاكر يحتفل بعيد ميلاده فى بيروت| صور

وفاة والد الإعلامية أروى.. تفاصيل

صلة قرابة.. هناء الشوربجى تكشف علاقتها بالفنانة هدى هانى

فى عيد ميلاده.. قصة عمل عمرو يوسف سايس وزواجه من كندة علوش

ترشيحاتنا

حادث قطار الحوامدية.. مصرع شابين أحدهما حفل خطوبته بعد ساعات

إصابة العديد من الأشخاص إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات

شاهد لقطة اعتذار لاعبي أوراوا للجماهير بعد الخسارة من الأهلي بمونديال الأندية

واشنطن بوست: حماس تصطاد جنود الاحتلال بـ كمائن مميتة في جباليا

نيويورك تايمز: نتنياهو عديم الفائدة وإسرائيل عليها الانسحاب من غزة

الجارديان: إسرائيل ترفض الاعتراف بخسارتها الحرب في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبيبتي.. أول ظهور لـ مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود بعد شائعات طلاقهما

بعد شائعة انفصالهما.. زوجة مجدي الهواري بإطلالة ملفتة في باريس

أحمد الفيشاوي مع ابنه وزوجته السابقة للاحتفال بالكريسماس.. شاهد

ماركة عالمية.. أسيل عمران تتألق بهذه الإطلالة في احدث ظهور

فيديو

مع المطرب فريد.. رامي جمال يطرح أغنية أهى مشيت

جمهوره حماه.. محمد فراج وكريم فهمى يشعلان حفل زفاف ابن عدلي القيعي

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ