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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الاضطرابات في بلجراد.. رئيسة وزراء صربيا تشكر أجهزة المخابرات الروسية| لماذا؟

رئيسة وزراء صربيا
رئيسة وزراء صربيا

قالت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، أن المخابرات الروسية قدمت معلومات إلى بلجراد حذرت فيها من احتمال وقوع اضطرابات في البلاد.

وقالت برنابيتش في تصريحات تليفزيونية: "لقد وردتنا معلومات من أجهزة المخابرات الروسية حذرت من وقوع أحداث شغب في العاصمة الصربية بليجراد". 

وأضافت: "أولا وقبل كل شيء، زودنا جهاز الأمن الروسي بمثل هذه المعلومات، لكن تم اتهامنا في أوروبا بنشر معلومات مضللة وأن هذا كله هراء، لقد ضحك الغرب، وكما قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن البعض أخذ الأمر على محمل الجد وأراد المساعدة، لكن كثيرين كانوا يعرفون ولم يرغبوا في المساعدة".

وشكرت رئيسة الوزراء الصربية أجهزة المخابرات الروسية الذين يمتلكون كل هذه البيانات وتشاركوها مع الجانب الصربي، وشددت على أن تصريحها هذا "لن يحظى بشعبية وإعجاب في الغرب".

وفي وقت سابق، عقد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي، وسط الاضطرابات في صربيا.

وذكرت قناة “تي في بينك”، أن  “فوتشيتش عقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي الليلة... لقد بدأ الاجتماع”.

وفي وقت سابق من اليوم، تم تفريق حشد من المتظاهرين الذين تجمعوا في مسيرة للمعارضة الموالية للغرب في العاصمة بلجراد.

وحاول المتظاهرون اقتحام مبنى إدارة بلجراد، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضدهم.

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